Sporting Cristal sorprende al anunciar el fichaje de Cristiano Da Silva como su tercer refuerzo para el 2026

Sporting Cristal sorprendió a su hinchada al anunciar oficialmente la incorporación del brasileño Cristiano Da Silva como refuerzo para la temporada 2026. El club rimense apuesta por su experiencia internacional para afrontar la Liga 1 y la fase preliminar de la Copa Libertadores, con el objetivo de recuperar protagonismo.

Sporting Cristal oficializa la llegada de su nuevo lateral para el 2026

A través de sus redes sociales, Sporting Cristal confirmó el fichaje de Cristiano Da Silva por toda la temporada 2026. La institución bajopontina detalló que se alcanzó un principio de acuerdo con el jugador, quien se integrará al primer equipo una vez que cumpla con los aspectos contractuales y las revisiones médicas correspondientes.

"Bienvenido al Rímac, Cristiano Da Silva. Hemos alcanzado un principio de acuerdo con el jugador brasileño para ser parte de nuestro primer equipo durante la temporada 2026, estando sujeto al cumplimiento de aspectos contractuales y a las revisiones médicas correspondientes", señaló el club rimense en su cuenta oficial de X (antes Twitter).

Siguiendo la línea de anuncios anteriores sobre sus incorporaciones, Sporting Cristal informó que el contrato se oficializará una vez cerrados los últimos detalles. Así, el lateral brasileño pasa a ser el tercer refuerzo del club, tras las llegadas de Gabriel Santana y Juan Cruz González, reafirmando la intención del conjunto celeste de conformar un plantel competitivo para la próxima temporada.

La directiva confía en que la experiencia de Da Silva aporte equilibrio y solidez defensiva, especialmente en torneos de alta exigencia como la Copa Libertadores, donde cada error suele marcar diferencias.

La trayectoria de Cristiano Da Silva antes de llegar al Rímac

La incorporación de Cristiano Da Silva refleja la apuesta de Sporting Cristal por un jugador con experiencia y recorrido internacional. Con títulos en Europa y continuidad en el fútbol brasileño, el lateral apunta a ganarse un lugar clave en el esquema celeste. De cara a la Liga 1 y la Copa Libertadores 2026, el club rimense sigue reforzándose con la meta de competir en lo más alto, conocido en el fútbol como "Criss" Da Silva, dio sus primeros pasos profesionales en el Vitoria Tabocas. En sus inicios, el defensor pasó por distintos clubes a préstamo, una etapa clave para ganar experiencia y regularidad, hasta consolidarse en el Volta Redonda, donde logró uno de sus primeros hitos al coronarse campeón de la Serie D del fútbol brasileño.

En 2017, el lateral dio el salto al fútbol europeo al llegar cedido al Sheriff Tiraspol de Moldavia. Su etapa en el club resultó determinante, sobre todo entre 2018 y 2021, periodo en el que vivió sus mejores temporadas y levantó cinco títulos entre campeonatos de Primera División y copas nacionales, consolidándose como una pieza clave del equipo.

En 2022, el defensor brasileño regresó a su país para incorporarse al Fluminense. Luego pasó por Chapecoense y, en 2024, llegó al Goiás, club de la Serie B. En la temporada actual disputó 31 partidos entre el Campeonato Paranaense 2025, la Serie B y la Copa do Brasil. Aunque no anotó goles, sumó tres asistencias y 2,184 minutos en cancha, cifras que reflejan regularidad y la confianza del comando técnico.

