¿Para Pamela López? Ex de Paul Michael expone video juntos y envía indirecta: "Cuando nadie nos ve"

La polémica volvió a rodear a Paul Michael luego de que su expareja, Sofía Delgado, publicara en redes sociales un video que dejó ver una inesperada cercanía entre ambos. La madre de la hija del artista difundió el material justo después de que Pamela López, actual pareja del cantante, ingresara al reality de convivencia 'La Granja VIP'.

Sofía Delgado comparte video con Paul Michael y genera reacciones

A través de su cuenta de TikTok, Sofía Delgado difundió un video que llamó la atención de los seguidores del mundo del espectáculo. En la grabación se puede ver a Paul Michael sin polo durante una videollamada, mientras conversa con la madre de su hija. Ambos aparecen sonrientes y relajados, lo que llevó a muchos internautas a comentar sobre la relación actual que mantienen.

"Lo mal que nos llevamos cuando nadie nos ve", escribió Delgado en el texto que acompaña el video.

Además, la joven añadió un comentario en la descripción que generó aún más polémica y que muchos cibernautas interpretaron como una indirecta hacia Pamela López.

"Ibuprofeno cada 8 horas y si el dolor es muy intenso cada 4 horas ja ja ja ja ja", escribió junto a emojis de risa.

En la videollamada también aparece la hija que ambos tienen en común, lo que hace suponer que el momento capturado corresponde a una conversación familiar entre el cantante y la menor, con la presencia de Delgado.

Tras la publicación, las redes sociales se llenaron de comentarios. Algunos usuarios criticaron el tono del mensaje y cuestionaron la intención de la joven.

Entre los mensajes que aparecieron en la publicación se leía: "¿Por qué tanto odio a Pamela? Ella no se metió en tu relación", "Ya, y ¿qué te decimos? ¿Ganaste?", "Me caes bien, chica, aquí hay alguien que estará comprando al por mayor su Ibuprofeno", "Amiga, quiérete un poquito", "La que se la queda pierde".

Familiar de Paul Michael responde a Sofía Delgado

La polémica no terminó ahí. Mariella Belliza, conocida en redes sociales como "La tía lisura" y familiar de Paul Michael, decidió pronunciarse públicamente sobre la publicación de Sofía Delgado.

A través de sus redes sociales, Belliza respondió directamente a la joven y aseguró que existen audios y grabaciones de conversaciones entre Delgado y el cantante. Según explicó, estas pruebas demostrarían que Pamela López estaba al tanto de esas comunicaciones.

"Para que sepas Sofía Delgado, que Pamela estuvo al lado de Paul cuando él hablaba contigo, porque él no hablaba ni contigo, hablaba con la niña y tú te metías y él se reía de las ignorancias que tú hablabas y para eso hay audios, hay grabaciones, porque te grababan para tener pruebas, por si acaso si en cualquier momento sacabas esa mentira que has sacado, así que risa das, porque Pamela y todos nosotros nos estamos riendo de ti", expresó.

La familiar del cantante también afirmó que la actual relación cordial que mantiene Paul Michael con Delgado se debe, en parte, a la influencia de Pamela López.

"Y si Paul se lleva bien contigo ahorita es gracias a Pamela porque ella le dice, háblale con respeto, tú no le hables como ella te habla, porque la ignorancia no puede hablar con la inteligencia, respeta a tu marido, que lo estás dejando terrible, mal, ay, qué vergüenza", sentenció.

La publicación de Sofía Delgado y las posteriores respuestas de familiares de Paul Michael reavivaron la polémica en torno al entorno del cantante y su relación con Pamela López. El tema cobró aún más notoriedad debido a que la influencer acaba de ingresar al reality 'La Granja VIP', donde permanecerá aislada durante varias semanas.