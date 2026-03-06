Darinka Ramírez arremete contra 'Peluchín' y Gigi tras criticar foto familiar con su pareja e hija: "Sarta de..."

Hace unas semanas, Darinka Ramírez presentó de manera oficial a su nueva pareja sentimental, con quien espera su segunda hija y hace poco se realizaron una sesión de fotos familiar. Rodrigo y Gigi no dudaron de criticarla por querer provocar a Jefferson Farfán, pero la influencer sale a responder.

Darinka Ramírez responde críticas de sesión familiar

A través de sus redes, Darinka Ramírez decidió responder a las fuertes críticas que Rodrigo González y Gigi Mitre dijeron en su programa de TV tras ver la sesión familiar con su nueva pareja y su hija mayor. La influencer desató toda su molestia tras señalar que estaba usando a su pequeña para provocar a Jefferson Farfán.

"Sarta de ridí... decir que uso mi hija por o para una persona ya X en mi vida, ya somos familia y convivimos. Mi hija comparte con nosotros ni modo que la saque de una toma familiar", expresó.

En ese sentido, también señaló que le causa molestia que el programa siempre trata de criticarla y limpiar la imagen del expelotero, que ha tenido muchas relaciones pasadas en su vida, mientras que ella se está estableciendo con una sola persona.

"Sorry, pero me da cólera que limpien imagen a otra persona con sus 162782 relaciones y yo estableciéndome realmente en una, rajen en vez de desear lo mejor. Bueno dicho todo, soy feliz y me alegra de tener una familia", señaló finalmente.

Historia de Darinka Ramírez

¿Qué dijo Rodrigo González y Gigi?

En su programa de TV, Rodrigo González y Gigi Mitre señalaron que sería muy pronto para que Darinka Ramírez tenga una sesión familiar con su actual pareja y su hija mayor. Incluso, deslizaron que la influencer estaría utilizando a la pequeña niña para enviar indirecta al expelotero nacional.

"Es una sesión de fotos que está supliendo el lugar de Farfán" "Es un poco provocador, estás embarazada y estás teniendo a tu hija ahí, usar a los niños para provocar a los padres me parece innecesario, una estrategia que no va. Si quieres dar un mensaje, no es la forma. De repente la hija no sabe por qué la han puesto ahí", expresó.

De esta manera, Darinka Ramírez salió sumamente molesta por las críticas hacia su familia de parte de los conductores de televisión y cree que tratan de limpiar la imagen de Jefferson Farfán. Aún así afirma que está feliz con la nueva familia que ha formado con su pareja, su hija mayor y su bebé que está en camino.