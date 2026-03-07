Darinka Ramírez responde fuerte a sus detractores por su nueva relación: "Es lo que siempre soñé"

En las últimas semanas, Darinka Ramírez ha revelado con mucha emoción a su nueva pareja, el padre de su segunda hija. Tras una sesión de fotos familiares, ha sido criticada por aparecer con su novio y su hija mayor, pero sale a responder con todo.

Darinka Ramírez responde a sus detractores

Hace unos días, la influencer Darinka Ramírez compartió una sesión de fotos de su segundo embarazo junto a su pareja y su hija mayor, que tuvo con Jefferson Farfán. Aunque recibió muchos elogios de sus seguidores, hubo algunos quienes la criticaron. Entre ellos fueron los conductores de 'Amor y Fuego'.

Ante eso, la joven salió a defender a su familia señalando que se encuentra feliz con su nueva pareja sentimental, quien se convertirá en padre de su segunda hija. Además, que él le ha demostrado con hechos lo mucho que la ama y que tiene un gran corazón.

"Te das cuenta que elegiste bien cuando tienes a tu lado una persona que desde que te conoció dijo 'Te mereces lo mejor de esta vida y yo te lo voy a dar'. Te lo demuestra con hechos, tiene un gran corazón y es lo que siempre soñaste", expresó.

Historia de Darinka Ramírez

Sobre el padre de su segunda hija

Tras la difusión de los videos, se conoció que la pareja de Darinka Ramírez se llama Sebastián Gonzáles Guevara. Según se informó en "Magaly TV La Firme", él es empresario y se dedica a servicios generales en distintos rubros.

Entre sus actividades destacan trabajos vinculados a construcción, remodelación, venta de productos de ferretería, limpieza, uniformes y otros servicios. Esto confirmaría que mantiene un perfil más empresarial y alejado del mundo de la farándula.

Además, se reveló que ambos habrían dado un paso importante en su relación, ya que actualmente vivirían juntos en el distrito de San Isidro. La mudanza marcaría una nueva etapa en la vida de la influencer, ahora enfocada en su nuevo embarazo y su familia.

Aunque al inicio no quería ser captado por los medios de TV, ahora el joven empresario ha aparecido en algunos TikTok de la influencer demostrando que vienen pasando por momentos muy bonitos en la espera de su hija.

De esta manera, Darinka Ramírez sale a defender a su familia señalando que se encuentra feliz por la familia que ha formado con Sebastián Gonzáles y su hija mayor, que tiene con Jefferson Farfán, dejando atrás a las críticas.