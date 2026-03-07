Samahara Lobaton rompe en llanto al pensar que Youna podría fallecer por su enfermedad

En las últimas semanas, Youna y Samahara Lobatón han causado mucha alegría entre sus seguidores tras verse juntos en coqueteos y dándose besos en TikTok. Aunque en una de las transmisiones, la influencer no puedo evitar llorar al pensar en la lucha de su ex contra el cáncer.

Samahara Lobatón sensible por la enfermedada de Youna

Hace unos días, Samahara Lobatón viajó nuevamente a Estados Unidos para encontrarse con Youna, pero esta vez sin su hija mayor. Ambos han estado realizando varias transmisiones juntos en las redes sociales dándose muchos cariños por retos de sus seguidores.

Aunque en la última transmisión, la influencer fue captada muy sentimental por su expareja, quien señaló que estaba llorando porque teme que él vaya a fallecer en su lucha contra el cáncer.

"Está llorando porque piensa que me voy a morir, no me voy a morir Samahara. Está llorado de verdad", menciona el joven en la transmisión en vivo y mueve la cámara para enfocar a la influecer, pero ella responde: "Aléjate"

El exbarero también teme por su vida

En otro momento, Youna también habló sobre esta posibilidad que también lo aterra mucho. Afirma que tiene pensado cumplir muchas cosas aún en su vida como volver al Perú, ya que está de ilegal en Estados Unidos. Así mismo, quiere seguir compartiendo con su hija y perderlo todo, le duele mucho.

"Te lo juro que hasta a mí me dan ganas de llorar, pero es que es verdad, al menos yo siempre le hablo a Samahara y le digo: 'Tengo miedo de morirme, hay muchas cosas que todavía no he hecho como ir a Perú y estar con mi hija y compartir y eso da miedo, duele un montón", expresó el ex barbero.

Como se conoce, el ex barbero reveló a finales de diciembre que fue diagnosticado con leucemia y empezó un tratamiento de manera inmediata para poder vencerlo. Tambien, tuvo una operación donde lo ayudó mucho, pero aún así sigue luchando contra esta enfermedad que lo ha limitado a trabajar y por ello, ahora realiza transmisiones en vivo para cubrir sus gastos.

De esta manera, el joven Youna se encuentra luchando contra el cáncer y ha contado que su mayo motivación es su hija. La influencer Samahara Lobatón está apoyándolo en estos momentos difíciles y en una transmisión en vivo se mostró muy sensible por su posible pérdida si no logra ganar a la leucemia.