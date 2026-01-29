Karen Dejo confiesa el susto que vivió tras hallar bulto en su cuello: "Me mandaron hacer descarte de cáncer"

Karen Dejo contó recientemente un episodio que la alarmó: el hallazgo de un bulto en el cuello en diciembre. El hecho despertó el temor de un diagnóstico grave y la llevó a reflexionar sobre la importancia de los chequeos médicos preventivos. En declaraciones a América Espectáculos, relató cómo este inesperado descubrimiento impactó su vida personal y profesional.

El descubrimiento que encendió las alarmas

Karen explicó que el bulto apareció en plena temporada navideña. Se trataba de un "bultito blando" en el cuello, que inicialmente pensó que podría ser un ganglio inflamado. Sin embargo, la preocupación creció y decidió posponer la consulta médica por compromisos laborales y un viaje a Canadá.

"Yo me asusté porque siempre nosotras las mujeres tenemos que tantearnos los bultitos que nos salgan y en la segunda semana de diciembre me comenzó a salir un bultito que hasta ahorita lo tengo, si te das cuenta", contó Dejo en entrevista.

Además, mencionó que a pesar del temor, decidió esperar hasta finalizar sus actividades de fin de año antes de acudir al médico y tener un diagnostico más claro.

"Como estábamos en plena correteadera en el mes de diciembre, se me fue y dije: Cuando termina la temporada me voy al doctor. Nunca me fui al doctor, pero me fui a Canadá", relató. La alarma se intensificó cuando un especialista que iba a realizarle una cirugía estética le recomendó investigar el origen del bulto antes de cualquier intervención.

@rkt696 Karen dejo revela que vivió susto por su salud ♬ sonido original - rkt696

Descartes y reflexiones sobre la salud

Durante su consulta en Canadá, el médico descartó que el bulto fuera un ganglio inflamado, ya que generalmente aparecen en el maxilar superior y no en la zona del cuello donde Karen lo había detectado. Ante esta advertencia, la presentadora se sometió a una serie de estudios para descartar la posibilidad de cáncer.

"Cuando me mandaron para hacer descarte de cáncer, oye. Dios mío, ahí sí me metió el miedo, porque ahora esa enfermedad la estás escuchando por doquier", confesó Dejo.

Asimismo, según mencionó Karen, esta experiencia hizo que insistiera en la importancia de los controles médicos periódicos.

"Yo le sugiero a las mujeres, a los hombres también, obviamente a todas las personas, que siempre se hagan un descarte, un chequeo preventivo. No importa la edad, siempre es bueno cuidar de tu cuerpo, cuidar de tu salud más el físico, porque sin la salud no podemos hacer nada", expresó.

Finalmente, los resultados médicos fueron favorables y Karen recibió el alta, confirmando que el bulto no representaba riesgo para su salud. La conductora expresó su alivio y el deseo de retomar su rutina televisiva, destacando el valor que tiene su trabajo en su vida.

"Sí, estoy renovada porque la verdad que estar en Esto es Guerra y las cámaras... A mí me da felicidad mi trabajo. Yo amo mi trabajo, me siento bendecida porque yo por más que necesite vacaciones y cuando estoy mucho tiempo fuera de las pantallas, yo extraño", concluyó.

La experiencia llevó a Karen Dejo a tomar mayor conciencia sobre la importancia de los chequeos preventivos y a no minimizar las señales del cuerpo. Hoy, con resultados favorables, la conductora se muestra aliviada y enfocada en retomar su rutina con tranquilidad.