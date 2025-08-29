Karen Dejo explota contra Rosángela Espinoza tras fuerte altercado en 'EEG': 'Cruzó la línea"

El enfrentamiento entre Karen Dejo y Rosángela Espinoza durante una competencia de "Esto es Guerra" generó gran polémica. Tras el incidente, Dejo decidió no dar declaraciones a la prensa, pero recurrió a sus redes sociales para expresar su incomodidad por la actitud de la guerrera, a quien acusa de cruzar límites y afectar su reputación.

Karen Dejo explota contra Rosángela Espinoza

A través de sus historias de Instagram, Karen Dejo manifestó que se retiró de los estudios de América Televisión "bastante fastidiada" y optó por no dar declaraciones a la prensa. Según la competidora, Rosángela habría cruzado los límites permitidos dentro del show, afectando la dinámica y la reputación de sus compañeras.

"Algunas veces, es entretenido, pero cuando esa línea se pasa ya no es divertido y creo que tampoco para ustedes ni para las involucradas. Para mí, no me agrada para nada cómo ella está manejando el show. Estamos haciendo una competencia jocosa para que ustedes se entretengan con el programa porque para eso nosotros hacemos 'Esto es Guerra'", expresó Karen, visiblemente molesta.

La exbailarina aseguró que la actitud de Espinoza no solo le resulta desagradable a ella, sino que tampoco sería agradable para la otra competidora. Criticó que la 'Chica selfie' se meta con la edad de sus compañeras o trate de afectar su imagen pública.

"La pregunta es: ¿Por qué lo busca? ¿Por qué hace este tipo de show que no es agradable para nadie? Cruzó la línea totalmente o se mete con la edad o se mete con la reputación de una compañera tratando de deteriorar mi imagen, ya no es divertido", agregó.

Karen adelantó que se reunirá con la producción del reality para establecer límites y solicitó no volver a competir directamente con Rosángela en ciertos retos, aunque sí participará en las pruebas físicas.

"No pretendo más que se siga dando esta bolita de nieve que está creciendo y no me gustaría que terminara peor de lo que está pasando ahora", concluyó.

Karen Dejo se pronuncia tras su incidente con Rosángela Espinoza. pic.twitter.com/17Eyvrheen — VAMN (@VictorAlfr33625) August 30, 2025

Rosángela Espinoza responde a las críticas

Por su parte, Rosángela Espinoza se pronunció en entrevista con Más Espectáculos y explicó que la situación la afectó, pues Karen le habría lanzado los huevos de manera muy fuerte durante la competencia. Sin embargo, no descartó la posibilidad de dialogar para evitar que el conflicto se repita.

"Ya voy a tener que conversar con ella porque estoy sintiendo que se ha pasado de la raya. Al inicio lo tomaba como broma, pero esta vez, creo que se le pasó la mano. Si está buscando que yo responda de la misma forma, no lo voy a hacer porque yo sé que no está bien hacer lo mismo. El programa es para hacer divertir a la gente y todo lo demás, esto es lamentable", declaró.

El conflicto entre Karen Dejo y Rosángela Espinoza evidencia que las competencias del reality pueden generar tensiones más allá de lo que el público observa. Ambas participantes dejaron claro que buscan preservar el respeto mutuo, mientras la producción de "Esto es Guerra" tendrá que mediar para evitar que los enfrentamientos escalen y afecten el desarrollo del programa.