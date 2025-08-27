¿Le fue infiel? Rafael Cardozo reveló detalles de su relación con 'Cachaza': "Hice cosas que no podía"

Rafael Cardozo volvió a estar en el centro de la atención tras las recientes declaraciones de Nicola Porcella, quien reveló en un podcast que el brasileño participaba en juegos de "dos minutos en el paraíso" mientras estaba en una relación con Carol Reali, conocida como 'Cachaza'. Ante estas afirmaciones, el exconcursante de reality shows decidió hablar y aclarar lo ocurrido.

Rafael Cardozo niega haber sido infiel a Cachaza

En su visita al programa 'América Hoy', Cardozo fue consultado por Janet Barboza sobre los comentarios de Porcella y si estos implicaban una infidelidad hacia su ex. El brasileño explicó que los encuentros con su amigo eran parte de juegos y no de engaños, aunque reconoció que pudo haber traspasado ciertos límites en su relación.

"Una vez me juntaba con Nicola y hacíamos nuestras fiestas, nos divertíamos. No fue de infidelidad, pero sí creo que hice cosas que tal vez no podía hacer estando en la relación", señaló.

La conductora recordó que cuando 'Cachaza' terminó con Cardozo, ella apareció en televisión llorando, lo que generó más polémica. Sin embargo, Rafael insistió en que los juegos mencionados por Porcella no constituyen infidelidad.

"No he dicho que he sido infiel, dije que participé de juegos que pueden marcar como una falta para personas, pero no de infidelidad", afirmó, y agregó que su expareja nunca se enteró de la situación porque los medios la enfocaron como un tema de Nicola.

Relación y trabajo con Evelyn Junco

Durante su aparición en "América Hoy", Rafael también habló sobre la relación con la arquitecta Evelyn Junco, debido a que fue visto llegando al canal acompañado de ella y de Nicola Porcella. El brasileño explicó que ambos mantienen proyectos profesionales en conjunto y que la reunión tenía fines laborales.

"Ella estaba en Estados Unidos y yo en México, tenemos negocios en común, estamos trabajando juntos. Quise que ella estuviera presente porque tiene buena memoria y me da consejos", señaló.

A pesar de las especulaciones, Cardozo esquivó los cuestionamientos sobre un posible romance con Junco y bromeó con los conductores sobre la polémica que atraviesa Gisela Valcárcel con América TV, manteniendo un tono relajado frente a los medios.

En conclusión, con estas declaraciones, Rafael Cardozo busca poner fin a los rumores sobre su vida personal. Aseguró que los juegos mencionados por Porcella no constituyen infidelidad y recalcó que su relación con Evelyn Junco es estrictamente profesional.