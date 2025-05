Rafael Cardozo revela el motivo de su ruptura con Cachaza: "Entró a una secta y le lavaron la cabeza"

Rafael Cardozo sorprendió a todos al revelar detalles íntimos de su ruptura con Carol Reali, más conocida como Cachaza, durante una reciente participación en el podcast Cómplices del Desmadre. El modelo brasilero fue invitado por Nicola Porcella, su amigo y conductor del programa, para hablar de su vida personal y recordar momentos vividos en el programa Esto Es Guerra.

En esta edición del podcast, la influencer Karina Torres reemplazó a Wendy Guevara como coanfitriona. La conversación entre los ex 'guerreros' fluyó con naturalidad hasta que salió a la luz el tema de la larga relación que Cardozo mantuvo con Reali. Según explicó, estuvieron juntos durante más de una década y decidieron terminar su historia de amor luego de que la relación se volviera monótona.

Sin embargo, Nicola Porcella interrumpió a su amigo para dar a entender que el motivo del quiebre no fue tan simple. Según Porcella, Rafael le había contado en privado que su expareja había ingresado a una especie de secta femenina, lo que habría provocado un cambio radical en su manera de pensar y actuar. Esta revelación generó sorpresa entre los seguidores del podcast y del mundo del espectáculo.

"No, cuenta la verdad [...] Rafael me llama un día y me voy a su casa , le digo '¿Rafael, qué pasó?' y responde 'Cachaza entró a una secta [...] Entró a bailar, a entrenar con unas chicas, en un lugar que era una secta de mujeres, ellas le lavaron la cabeza", precisó.

Cardozo confirmó que fue Carol quien decidió terminar la relación. Aunque en un primer momento intentó suavizar el motivo, terminó aceptando que hubo otros factores detrás de la separación. Las declaraciones generaron revuelo en redes sociales, ya que hasta ahora se creía que el distanciamiento se debió únicamente al desgaste de los años.

Durante una conversación en "América Hoy", se mencionaron las profesiones con mayor índice de infidelidad, destacando a guardias de seguridad, doctores y taxistas. En ese momento, Rafael Cardozo intervino con un comentario que llamó la atención de todos.

Fue entonces cuando Janet Barboza vio la oportunidad perfecta y le lanzó una pregunta sin rodeos sobre su fidelidad en una relación.

"Ay Janet, me prometes responder también si yo te respondo", dijo Rafael pero ella no dudó y aceptó el reto. Sin más escapatoria, el brasileño terminó confesando: "La respuesta... ¿Hay nota? Sálvame pues. (No pues) Ya yo respondo no hay problema. Pero va a responder también. Sí, yo fui infiel", dejando a todos sorprendidos.