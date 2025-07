Juan Ichazo confiesa que quiere boda e hijos con Macarena Vélez: "Con ella, todo"

¡Enamorado y decidido! Juan Ichazo no se guardó nada y reveló que quiere casarse, tener hijos y hasta un perrito con su pareja Macarena Vélez. La confesión se dio durante una entrevista en "América Hoy", donde ambos fueron sorprendidos con una pregunta inesperada.

El argentino Juan Ichazo dejó a muchos sorprendidos al confesar que sueña con casarse y formar una familia con su pareja, Macarena Vélez. El ex chico reality contó que espera terminar su divorcio muy pronto para poder dar el siguiente paso con la influencer peruana. Todo ocurrió en el programa "América Hoy", donde el tema salió sin previo aviso.

Fue Janet Barboza quien lanzó la pregunta: "Una pregunta para Macarena que la puede responder también él. Macarena, ¿cuándo sale el divorcio?... Quiero saber cuándo sale el divorcio de Juan. Si Macarena sabe" . Ante esto, Juan no dudó en responder con tranquilidad: "Pronto, esperamos, pronto" ,

Así, el argentino dejó claro que ya está en trámites para quedar libre legalmente. En medio de la conversación, Ethel Pozo comentó que Macarena nunca había dicho que quería casarse, y esto sorprendió al argentino.

"Maca nunca ha dicho que quiere casarse", mencionó Ethel. "No, yo estoy tranquila", dijo Macarena, pero Juan, visiblemente afectado, respondió de inmediato: "¿Cómo que no? ¿No te quieres casar? Me muero".