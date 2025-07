"Te enamoras de todo": Macarena Vélez está encantada con los hijos de Juan Ichazo y Johana Cubillas

Macarena Vélez se presentó en América Hoy y sorprendió al hablar de su novio Juan Ichazo, comentando que su relación va mejor que nunca y que se ha acoplado muy bien a su familia, ya que incluso comparte tiempo con los hijos de Juan, quienes son producto de su pasada relación con Johana Cubillas.

La influencer fue invitada al programa matutino para analizar los miles de casos en el Perú que representan un matrimonio donde una o ambas partes tienen hijos de relaciones anteriores, y el desafío que implica integrarlos a la nueva familia que están formando.

Macarena fue tajante al decir que se lleva muy bien con los niños de Juan. Incluso aseguró que ellos le dicen "Nena", lo cual le parece muy tierno. Pero lo que más sorprendió fue su madurez al aceptar que Juan tiene una familia a la que siempre estará ligado, y eso no le incomoda.

"Lo que tengo claro es que, cuando tú conoces a alguien, te enamoras completamente de todo. Y, obviamente, si Juan tiene dos hijos, van a estar toda la vida con él. Entonces, es algo que tienes que tener muy presente si quieres seguir y continuar con todo", indicó.

Recordemos que cuando Macarena y Juan iniciaron su relación, Johana no estaba de acuerdo con eso y se formó un escándalo mediático. Sin embargo, con el pasar de las semanas, aclararon la situación y actualmente llevan una relación amena y cordial.

Juan Ichazo, actual pareja de Macarena Vélez, sorprendió en "América Hoy" al asegurar que no podría estar con una mujer que tenga hijos, aunque él mismo es papá. Esto generó risas, incomodidad y mucha polémica.

Todo ocurrió cuando estaban conversando sobre los inicios de su relación con Macarena. La ex chica reality contó que al principio fue complicado salir con él por el hecho de que tenía hijos, ya que para ella eso era una "red flag".

Ante esto, Ethel Pozo no se quedó callada y mencionó que sucede lo mismo con mujeres y hombres, que les cuesta aceptar una pareja con hijos. Su respuesta fue directa y sin filtros.

"No, yo me muero. Yo me muero. No, no podría. No podría, me muero", soltó Ichazo, causando la sorpresa de todos en el set. "Pero Maca sí pudo contigo", dijo Ethel. "Bueno...", mencionó Juan señalándose.