Josimar afirma que la mujer con quien fue ampayado sería la pareja de su primo ¿María Fe Saldaña le creyó?

Hace unos días, Josimar fue captado en España agarrado de la mano de una mujer a quien después la llamo 'prima'. Es así como el programa de Magaly Medina volvió a consultarle si la venezolana tendría pareja y afirmó que estaría saliendo con un primo suyo.

¿Mujer ampayada con Josimar estaría con su primo?

En el programa 'Magaly TV La Firme', compartieron la entrevista que realizaron a Josimar, donde el reportero de la urraca menciona al salsero que la 'prima' sería una venezolana llamada Verónica González y le pregunta desde cuándo la conoce.

"La conocí por mi primo, por eso le digo prima (¿Es pareja de algún primo tuyo?) Sí, por eso me dice primo, así de simple", responde el peruano.

Así mismo, se reveló que la joven en cuestión habría subido más videos en sus historias de redes sociales con el cantante peruano llamándolo 'primo'. Aunque llama la atención que no aparece con su supuesta pareja, primo de Josimar, en ninguna de sus redes. Incluso, habría un video afirmando que estaría soltera, pero el salsero sigue firme en su respuesta.

"¿Tendrás fotos de tu primo y ella?", le pregunta nuevamente, y Josimar contesta: "Si tengo fotos de ellos juntos, pero ese no es tema mío, es de ellos y no quiero poner cosas que no son de mi asunto. A la que tengo que mostrar esas fotos, ya se los mostré (María Fe Saldaña)".

¿Qué dice María Fe Saldaña?

Ante la respuesta del cantante de salsa, el reportero preguntó a María Fe Saldaña si es cierto que le envió pruebas y creyó en las palabras de él. La joven solo atinó a confirmar las fotos, pero que aún faltarían conversar cuando el peruano regrese a Estados Unidos.

"¿Es cierto que ya te envió las pruebas, y si le creíste?", le preguntó el reportero, y la joven responde: "Me envió unas fotos, nada más (¿Le crees o tienes dudas?) Lo demás lo conversaremos cuando él llegue aquí a mi casa". Al ser consultada sobre los nuevos videos juntos en las redes de la venezolana, solo atinó a reírse.

Al parecer, María Fe Saldaña no estaría convencida por completo de las palabras de Josimar donde afirma que la joven venezolana sería pareja de su primo. Además, que este 'primo' no aparecería en ninguna foto o video de la mujer en sus redes sociales y aparentemente estaría soltera desde hace un tiempo.