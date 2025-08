Marcelo Tinelli se fue a Miami, mientras Milett Figueroa regresó a Perú: "Quiere estar con sus hijos"

Marcelo Tinelli y Milett Figueroa vuelven a ser portadas en medios de espectáculos, debido a que el presentador viajó a Estados Unidos en medio de una presunta crisis económica, pero lo hizo sin su novia. El empresario se dejó ver compartiendo junto a un grupo de amigos en un exclusivo restaurante de Miami, mientras la modelo se encuentra de visita en Perú.

Esta mañana, el programa América Hoy elaboró un reportaje sobre el estado de la relación entre Marcelo Tinelli y Milett. Primero mostraron la cena de Tinelli en Estados Unidos, donde la gran ausente fue Figueroa, pero el presentador no dudó en agradecer la buena compañía que tuvo allá.

Por su lado, Milett Figueroa aterrizó en Perú hace unos días y, al parecer, se encuentra cumpliendo con compromisos laborales, ya que hace poco compartió una foto en Instagram donde contó que ha estado grabando durante siete horas seguidas. Además, prometió sorpresas para sus seguidores.

Finalmente, América Hoy se comunicó con la novia del primo de Marcelo Tinelli, Mimi Alvarado, quien también se perdió el viaje. La argentina indicó que la relación de Tinelli y Milett va viento en popa, y no es necesario que estén juntos todo el tiempo.

"¿Todo bien entre ella y Marce? No sé, la verdad, creo que sí. Pero a veces Marcelo quiere estar con sus hijos. Recién volvieron de un viaje a Italia. Está todo bien. Me parece que no hay que estar pegoteado todo el tiempo", declaró.