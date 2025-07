¿En quiebra? Marcelo Tinelli habría vendido su mansión en Uruguay: "Es raro que ya no postee nada"

Marcelo Tinelli, novio de Milett Figueroa, vuelve a estar en el ojo de la tormenta, ya que presuntamente estaría atravesando una fuerte crisis económica que lo habría obligado a vender su mansión en Punta del Este, Uruguay. Además, el presentador estaría acusado de mantener una deuda significativa con sus trabajadores debido al presunto quiebre de su productora.

El programa América Hoy abordó esta mañana el escándalo que se ha desatado en Argentina por la supuesta venta de la mansión de Marcelo Tinelli. El reportaje muestra diversos titulares de medios argentinos en los que se informa que Tinelli habría rematado su mansión por menos de lo esperado.

Según diversos medios, la compra de la mansión se habría concretado por 11 millones de dólares, poco más de la mitad de la cifra original que Marcelo solicitaba: 20 millones. Esta mansión fue muy famosa, y hasta Milett Figueroa la ha visitado en varias oportunidades.

La propiedad también ha sido escenario para el reality Los Tinelli y cuenta con una extensión de 5.2 hectáreas, piscina, cancha de fútbol, jardín lleno de hortensias y una vista impresionante al mar. Sin embargo, los días de gloria habrían llegado a su fin con la venta de la misma.

Cabe resaltar que hasta el momento solo son rumores, ya que América Hoy se comunicó con un periodista argentino, quien aseguró que Marcelo Tinelli ha negado la venta de su mansión en varias oportunidades, aunque eso no garantiza que sea cierto.

"El rumor existe, pero Marcelo, las veces que le hemos preguntado, lo negó. Eso no significa que sea verdad lo que él dice, pero no tenemos ningún indicio concreto de la venta. Lo que sí es raro es que, hace ya un tiempo, no postea nada desde ahí y él solía ir cada tanto", sentenció.

En el programa de 'Amor y Fuego', la madre de Milett Figueroa se hizo presente para salir a defender a su hija, pero también a responder sobre algunas preguntas de su yerno Marcelo Tinelli. Es así como Doña Martha revela que no es cierto el cierre de la productora de Tinelli, sino que fue una reestructuración donde varios artistas fueron despedidos.

"Yo no tengo ninguna libertad o pecaría de falta de respeto para hablar sobre la empresa de Marcelo porque es algo grande, una empresa inmensa donde no solamente está él, sino accionistas. La gente no conoce la historia, su patrimonio personal es suyo con más de 40 años de trabajo que logró 50 mil cosas con 1000 puntos. Eso no tiene nada que ver que no paga, la gente habla, siempre hay detractores que hablan", expresó.