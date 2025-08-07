Cantante de Barrio Fino aclara que no dijo 'Alondra' en el cumpleaños de Ana Paula: "Dije Lola"

Por medio de las redes sociales, se viralizó un video donde aparentemente el cantante de Barrio Fino llamaba 'Alondra' a Ana Paula Consorte en la celebración de su cumpleaños. Ante las críticas, el grupo salió a aclarar que no fue así.

Barrio Fino aclara que no dijo 'Alondra'

El pasado sábado, Ana Paula Consorte celebró sus 33 años por todo lo alto con una gran fiesta acompañada de su pareja Paolo Guerrero, su familia y amigos cercanos. En este evento, se hizo presente la orquesta Barrio Fino donde Bryan Torres forma parte, ex confidente de Jefferson Farfán.

Durante una entrevista con el programa 'Todo se filtra', la agrupación de Barrio Fino declaró para negar que hayan mencionado el nombre de la ex de Guerrero, Alondra García Miró. El vocalista afirma haber dicho 'Lola', ya que en Cuba así llamarían a las mujeres.

"Aquí está justo el hombre que canta ese tema, el protagonista, hay 100 videos en YouTube donde dice la misma frase", menciona Bryan Torres ante las cámaras. Entonces, el vocalista agrega: "Lo que digo es: 'Y como baila Lola' y como baila Brendita. La foto, el video, la chicanería. (¿No fue Alondra?) Jamás en la vida, se refiere a 'Lola' que en Cuba se dicen a las mujeres".

Incluso, el reportero aventuró a preguntarles si Paolo Guerrero o su madre Doña Peta habrían reclamado por la supuesta confusión de la actual novia con la ex. Ante ello, afirmaron que toda la familia disfrutó la celebración.

"En el momento le dijo algo Doña Peta, Paolo ¿algo?", pregunta el reportero, y la agrupación responde: "No, nada, han estado bailando, gozando, rumbeando (¿No pasó nada en ese momento?) Nada".

El video en la fiesta de Ana Paula Consorte

Brenda Carvalho estuvo presente como amiga cercana de la bailarina y compartió un video bailando junto a la cumpleañera. Lo que llamó la atención es que durante una canción, el vocalista del grupo empieza a nombrar a las invitadas y menciona aparentemente el nombre de la expareja de Paolo Guerrero, Alondra García Miró.

"¿Cómo baila Alondra? ¿Cómo baila Brendita?", se le escucha decir al cantante de la orquesta según los usuarios, mientras bailaba la cumpleañera y Brenda en la pista.

Es así como ahora, Barrio Fino ha salido a aclarar este video que se viene viralizando en TikTok afirmando que no mencionaron el nombre de 'Alondra', sino 'Lola' en el cumpleaños de Ana Paula Consorte.