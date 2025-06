Youna destruye a Samahara por decir que Bryan es el padre de su hija: "Nadie podrá reemplazarme"

Samahara Lobatón y Youna se encuentran nuevamente enfrentados por su pequeña hija Xianna. El barbero, quien reside en Estados Unidos, arremetió contra la hija de Melissa Klug por decir que su actual novio, Bryan Torres, es el padre de sus dos hijas, incluyendo a Xianna.

¿Qué dijo Samahara sobre Xianna?

La influencer se mostró muy feliz por la llegada del Día del Padre y no desaprovechó la oportunidad para elogiar a Bryan Torres como una persona muy importante en su vida, ya que es el padre biológico de su hija Ainara y del bebé que lleva en su vientre, el cual está próximo a nacer.

Sin embargo, la situación tomó un matiz distinto cuando Samahara dijo que el cantante de salsa es el "papá de sus dos hijas", desconociendo completamente el rol de Youna como padre. Recordemos que ambos no terminaron bien su relación, después de convivir un tiempo en Estados Unidos.

"Feliz Día del Padre, mi vida. Eres un padre espectacular, eres el mejor amigo para tus hijas y ahora viene tu rey. Sé que eres y serás el mejor papá para ellos. Estamos muy orgullosos de ti y de todo lo que estás logrando", escribió la influencer en sus redes.

Youna rompe su silencio

El padre de la pequeña Xianna no se quedó callado. Luego del mensaje de Samahara, utilizó su cuenta oficial de Instagram para lanzar un potente mensaje en el que deja en claro que no ha abandonado a su hija, y que si actualmente están alejados, es por cuestiones del destino. Además, recalcó que es un padre presente en todos los aspectos posibles.

"Padre es el que engendra, no abandona, respeta su hogar, da todo por sus hijos, respeta a su familia, etc. Eso es ser padre", escribió en un inicio.

El barbero también indicó que siempre está trabajando para tener un mejor futuro y darle una mejor calidad de vida a su hija. Hizo énfasis en que hizo todo lo posible para que no se separen, pero el destino no lo quiso así, y actualmente él no puede visitarla en Perú.

"Todo lo que hago es solamente por ti y por un buen futuro para ti, mi vida. Es difícil tomar decisiones como continuar la vida con tu hijo a distancia, pero así pasen los años, sé que esto nunca fue lo que yo quería. Hice todo lo posible por nunca separarnos, pero la vida a veces te enseña que no se vive en un hogar de fantasías", agregó.

Youna es un padre presente con Xianna

Finalmente, dejó en claro que siempre estará presente y al tanto de su pequeña hija, y aseguró que nadie podrá reemplazar su rol como padre, porque él no la ha dejado desprotegida, solo están separados por cuestiones personales.

"Seguiré dando todo por ti a la distancia y esforzándome para que cada día falte menos para estar a tu lado. Trabajando hasta quedarme sin fuerzas. Yo soy tu padre y nadie podrá reemplazarme porque yo no te he abandonado", concluyó.

El conflicto entre Samahara y Youna deja en evidencia las tensiones no resueltas entre ambos. Mientras ella prioriza a su actual pareja como figura paterna, él defiende su presencia y amor por Xianna, asegurando que, pese a la distancia, nunca ha dejado de ser su padre.