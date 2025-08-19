Delany López responde a las declaraciones de Samahara sobre Farfán: "Una oficialización no te garantiza nada"

Samahara Lobatón contó que Delany López era su mejor amiga cuando empezó a salir con Jefferson Farfán y que incluso, le habría ocultado. Aunque afirmó que le dio pena que nunca fue oficializada, pero López sale a responder por medio de sus redes.

¿Qué dijo Delany López?

A través de sus redes sociales, Delany López decidió responder a las preguntas de sus público por medio de una transmisión en vivo. Es así que tras ser abordada por la cuestión que nunca fue oficializada por Jefferson Farfán, se manda con todo.

"Una oficialización no te garantiza absolutamente nada porque tienen que siempre estar diciendo 'la oficialización', hay otros factores muchos más importantes que estos", expresó.

La madre de Delany también opina

Es así como el programa de 'Magaly TV La Firme' se comunica con la madre de Delany López para buscar su opinión sobre la polémica que ha revivido tras las declaraciones de Samahara Lobatón en 'El valor de la verdad'. Deja en claro que ambas ya tienen olvidado este episodio y que su hija ya se encuentra en otra etapa de su vida, y no quieren volver a recordar lo que le hizo el exfutbolista a la joven.

"No le damos ya la importancia, en realidad, porque ya pasamos otro momento, ya mi hija está en otro momento, en otra etapa de su vida y es algo que más bien ni quisiéramos recordar. A mí lo único que me importa es que ella esté bien, que todo esto que le sucedió, la haya fortalecido. No normalizo estas cosas tampoco para nadie, esto no se normaliza para nadie", expresó.

Magaly manda consejo

Ante estas palabras, la 'urraca' no dudó en comentar que es la mujer quien no debe permitir que los hombres la traten como si fueran un objeto o como clandestina. Además, agrega que las personas que permiten eso, es porque no saben sobre su valía y al parecer, Delany aguanto aquella situación con el actual novio de Xiomy Kanashiro por dos años.

Finalmente, Delany López menciona que ser oficializada no te asegura una relación estable y durara, ya que habría más cosas que valen la pena. Por su parte, su madre también salió a darle su respaldo mencionando que para ellas, el tema del exfutbolista Jefferson Farfán es un capítulo cerrado hace mucho tiempo y que la joven ya se encuentran en otra etapa de su vida más tranquila.