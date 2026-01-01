"En secreto": Maju Mantilla y Gustavo Salcedo se darían otra oportunidad, según Soralla de los Ángeles

El nombre de Maju Mantilla vuelve a sonar con fuerza en la farándula. Esta vez, no por una polémica, sino por una posible reconciliación con su aún esposo Gustavo Salcedo. Según una lectura de cartas, la expareja podría darse otra oportunidad, pero lejos de los reflectores. La información fue revelada por la vidente Soralla de los Ángeles, quien habló su futuro sentimental.

¿Maju Mantilla y Gustavo Salcedo se reconciliarán este 2026?

En una entrevista exclusiva para Karibeña TV, Soralla de los Ángeles fue consultada directamente sobre si Maju Mantilla podría retomar su relación con Gustavo Salcedo, luego de toda la polémica que rodeó su separación. La respuesta dejó sorprendidos a muchos, ya que las cartas no descartan una reconciliación.

"Y otra de las preguntas dice, ¿Maju Mantilla retornará a su relación con Gustavo Salcedo?", comentó Soralla al iniciar la lectura.

La vidente empezó aclarando el momento actual que atraviesa la expareja. Luego explicó que, aunque hoy están distanciados, las cartas muestran que aún hay un lazo entre ellos.

"Ahorita están bien distanciados. La carta de la fuerza indica que posiblemente en tres meses tengamos noticias, tal vez un amparo, tal vez una conversación, una posible reconciliación, pero siempre se va a quedar como oculto", señaló.

Soralla fue clara en remarcar que, si este acercamiento se da, no será algo público ni confirmado abiertamente. Además, la vidente sostuvo que esta etapa estaría marcada por la discreción.

"No va a quedar claro si se amistaron o no, porque ambos van a mantener todo esto en secreto", afirmó, dejando en claro que no habrá anuncios oficiales ni apariciones juntos.

Predicción de Soralla de los Ángeles sobre Maju Mantilla y Gustavo Salcedo. Fuente: Karibeña TV pic.twitter.com/10PVlh2Emk — @ghelanma (@ghelanma) January 1, 2026

Finalmente, la vidente fue aún más directa sobre cómo manejarían esta nueva etapa. La especialista señaló que este vínculo no estaría completamente cerrado y que, pese a los conflictos pasados, el destino podría volver a unirlos.

"Van a decidir darse una nueva oportunidad, pero en secreto. Solamente un ampay podría delatarlos", aseguró. Además, indicó que todavía existen sentimientos pendientes entre ambos, lo que abre la puerta a una posible reconciliación.

La polémica que marcó su separación

La historia de Maju Mantilla y Gustavo Salcedo ha sido una de las más comentadas en los últimos meses. La pareja puso fin a su matrimonio tras 13 años juntos, en medio de fuertes acusaciones de infidelidad, que Maju negó públicamente. El conflicto creció con la aparición de terceros como Christian Rodríguez, discusiones legales y denuncias que generaron un intenso debate sobre la privacidad y el respeto.

La situación escaló tanto que incluso afectó la carrera de Maju, quien decidió alejarse de la televisión tras el escándalo. Tiempo después, Gustavo Salcedo ofreció disculpas públicas, intentando cerrar una etapa marcada por la exposición mediática y el enfrentamiento. Y su aún esposa aceptó las disculpas públicas.

En conclusión, según Soralla de los Ángeles, la historia entre Maju Mantilla y Gustavo Salcedo aún no estaría completamente cerrada. Las cartas hablan de una posible reconciliación, pero manejada con mucha discreción. Por ahora, no hay confirmación oficial y, como advirtió la vidente, solo un ampay podría revelar si realmente están dándose una nueva oportunidad en secreto.