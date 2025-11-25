Maju Mantilla no acudió a declarar en denuncia de exproductor contra su esposo, según abogado

El caso entre Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y el exproductor Christian Rodríguez sigue dando qué hablar. Esta vez, el abogado de Salcedo, Jorge Petrozzi, contó nuevos detalles sobre la denuncia que Rodríguez presentó y explicó qué personas aún no han acudido a declarar, entre ellas está la ex reina de belleza.

Maju Mantilla no declaró contra su esposo, según abogado

El abogado del empresario Gustavo Salcedo, Jorge Petrozzi, reveló que Maju Mantilla todavía no acude a declarar dentro de la denuncia que Christian Rodríguez presentó contra el empresario. El letrado habló en exclusiva para "Amor y Fuego" y dio detalles del proceso, donde también reveló que otra persona clave aún no se presenta ante las autoridades.

Todo este conflicto empezó cuando Gustavo Salcedo acusó a Maju Mantilla y a Christian Rodríguez, exproductor de televisión, de tener una relación extramatrimonial. Tras esto, se supo que Salcedo llegó a colocar GPS en los autos de ambos, lo que terminó generando un escándalo que hasta hoy no se resuelve.

En medio de ese lío, Christian Rodríguez denunció que Salcedo lo habría seguido y hasta golpeado. Incluso mostró fotos donde aparece con la cara sangrando. Sin embargo, el abogado de Gustavo asegura que esa versión no encaja con lo que él declaró ante el Ministerio Público.

Petrozzi fue directo al cuestionar al denunciante: "Las contradicciones, los detalles no cuadran, no encajan. El señor refiere hechos, pero cuando le preguntan detalles no puede corroborarlo, no puede hilar un relato creíble", señaló.

Además, explicó por qué su defendido aún no declara oficialmente, pese a ser una pieza clave en la investigación. Según dijo, esto forma parte de una estrategia legal para responder con todos los datos encima de la mesa.

"La última declaración era la de Gustavo. Siempre el investigado es el último en declarar, ¿por qué? Justamente para que pueda hacer ejercer debidamente el derecho de defensa y poder absolver o debatir lo que eventualmente los testigos hayan dicho", sostuvo.

Pero lo que realmente sorprendió fue la revelación de quiénes faltan dar testimonio. Petrozzi confirmó que Maju Mantilla aún no se presenta a declarar en el caso.

"Hay dos personas que no han ido a declarar, una de ellas es Maju Mantilla", dijo el abogado para "Amor y Fuego".

¿Quién es la otra persona que debe declarar?

La otra persona ausente sería la propietaria del vehículo donde, según Rodríguez, lo habrían seguido. No se sabe quién es, pero está citada para aclarar si el carro estuvo o no involucrado en el supuesto reglaje.

"La otra es una señora que no conocemos, aparentemente es la dueña del vehículo, de donde el señor Rodríguez dice que lo seguían y la señora figura como propietaria. Por eso se ha citado a la señora para que diga si es su carro o no, si seguía o no al señor Rodríguez. El señor dice que le hacían reglaje en ese carro", manifestó.

En conclusión, el caso continúa avanzando lentamente, entre declaraciones que no coinciden, acusaciones cruzadas y una tensión que no baja. Por ahora, se espera que Maju Mantilla finalmente acuda a declarar para que el Ministerio Público pueda continuar con las diligencias. Lo que diga Maju podría cambiar el rumbo de este caso que ya lleva meses en los titulares.