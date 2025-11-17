Maju Mantilla reaparece tras escándalo con Gustavo Salcedo y la perdida de su madre: "Enfocarme en lo positivo"

Maju Mantilla reapareció en público tras semanas alejadas de los reflectores, luego de enfrentar la denuncia contra su esposo, la controversia con su exproductor y el fallecimiento de su madre. Ahora retomó sus actividades profesionales en una activación de la marca que representa, donde su reacción ante la prensa generó comentarios.

Maju reaparece en evento público y evita profundizar en la polémica

Maju Mantilla decidió dejar atrás los momentos complicados que enfrentó en los últimos meses. Con una sonrisa amplia, llegó a un reconocido centro comercial para cumplir con un compromiso laboral. Allí, las cámaras de 'América Hoy' la interceptaron y, aunque respondió algunas preguntas, buscó mantener la cautela.

"(Maju ¿qué tal? ¿cómo te sientes, Maju?) Bien, bien, gracias", dijo en primer lugar. (Algún balance que puedas hacer digamos, ahora que está acabando el año ¿Qué podrías decir?) Enfocarme en lo positivo", dijo Maju tras dar la cara a los programas de espectáculos.

Sus declaraciones llamaron la atención de los televidentes porque mostraron un notorio distanciamiento con la prensa de espectáculos, algo entendible tras la exposición pública que vivió por la denuncia que involucró a su esposo y por el duelo familiar que enfrenta. Aun así, su presencia en el evento evidenció que las marcas siguen confiando en ella como imagen.

Una respuesta distinta ante 'Amor y Fuego'

Aunque mantuvo un perfil bajo con ciertos reporteros, la ex Miss Mundo tuvo otra actitud cuando 'Amor y Fuego' la abordó durante el otro evento. Esa vez, Maju se mostró más tranquila y dispuesta a conversar unos instantes, lo que volvió a encender las especulaciones sobre su cercanía con algunos programas y su evidente incomodidad con otros.

"Siempre agradecida de estar trabajando con marcas que me gusta, que uso. Hay muchas responsabilidades que tengo, muchas cosas que tengo que cumplir y siempre comprometida con mi trabajo", dijo con serenidad ante las cámaras de Willax. Cuando le preguntaron si existe la posibilidad de volver pronto a la televisión, Maju dejó abierta la puerta sin descartar nada: "Ojalá, si Dios quiere".

Estas declaraciones generaron aún más expectativa entre sus seguidores, quienes esperan que la modelo retome un espacio en la pantalla chica cuando se sienta preparada.

La reaparición de Maju Mantilla marca un nuevo capítulo en medio de semanas complejas para su vida personal. Aunque mantiene una actitud reservada frente a ciertos programas, también dejó claro que continúa con sus compromisos profesionales y que no descarta volver a la pantalla chica.