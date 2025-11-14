Exproductor de Maju Mantilla reaparece y le preguntan por denuncia a Gustavo Salcedo: ¿Evadió el tema?

Christian Rodríguez, exproductor de Maju Mantilla, volvió al centro de la atención mediática tras reaparecer en medio de la polémica por el presunto caso de infidelidad y la agresión que habría sufrido por parte de Gustavo Salcedo. Su actitud evasiva reavivó los comentarios, pues su nombre quedó ligado a la crisis matrimonial de la conductora.

El productor regresa, pero guarda silencio absoluto

Las cámaras de Amor y Fuego captaron a Christian Rodríguez cerca de su vivienda. El reportero del programa lo abordó con la intención de conocer cómo enfrenta las acusaciones y el proceso judicial que involucra a Gustavo Salcedo; sin embargo, Rodríguez evitó responder cualquier pregunta.

El productor caminó directo hacia su edificio y entró rápidamente a su departamento sin emitir declaraciones. Su actitud llamó la atención, sobre todo porque días atrás Salcedo le ofreció disculpas por el ataque que quedó registrado en plena vía pública.

Pese a la insistencia del reportero, Rodríguez tampoco quiso pronunciarse sobre la denuncia que presentó contra Gustavo Salcedo, una investigación que continúa avanzando. La polémica surgió porque el aún esposo de Maju Mantilla habría agredido al productor en más de una ocasión. La agresión más comentada ocurrió frente al hijo de la pareja, cuando ambos salían de una notaría.

La actitud hermética del productor generó reacciones inmediatas en el set de Amor y Fuego. Rodrigo González interpretó el silencio como una estrategia para evitar alimentar más polémica.

"Nada, lo mejor que puede hacer es no decir nada. Igual nosotros le metemos cámara. ¿Qué vas a decir? (...) ¿Se seguirán hablando (Maju y Christian)? Ya no está con Gustavo. Porque lo de él ha hecho es muy descarado", comentó el conductor, insinuando que el vínculo entre Rodríguez y Mantilla aún genera sospechas.

Maju Mantilla reaparece tras la pérdida de su madre

En medio de toda esta controversia, Maju Mantilla también reapareció en público luego de algunas semanas alejadas de los eventos sociales. La exconductora participó en una activación relacionada a una marca que representa y se mostró agradecida por mantener sus compromisos laborales pese a la reciente pérdida de su madre.

"Siempre agradecida de estar trabajando con marcas que me gusta que uso. Hay muchas responsabilidades que tengo, muchas cosas que tengo que cumplir y siempre comprometida con mi trabajo", afirmó con serenidad. Cuando le preguntaron si planea volver pronto a la televisión, la modelo dejó abierta la posibilidad. "Ojalá si Dios quiere", respondió.

La reaparición de Christian Rodríguez avivó nuevamente las especulaciones sobre su vínculo con Maju Mantilla y el proceso legal que enfrenta Gustavo Salcedo. Aunque el productor eligió no hablar, su silencio mantiene abierta la conversación mediática.