Maju Mantilla reaparece con sentido mensaje tras el fallecimiento de su madre: "Tu ausencia pesa en el alma"

La ex Miss Mundo y conductora Maju Mantilla atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida. Tras la reciente polémica por su matrimonio con Gustavo Salcedo, la tristeza se profundizó con la muerte de su madre, Elvia García Linares, quien falleció el lunes por la noche después de una larga batalla contra el cáncer, generando gran conmoción entre sus seguidores y familiares.

Maju Mantilla dedica emotivo mensaje a su madre en redes sociales

A través de sus redes sociales, Maju Mantilla compartió un extenso y sentido mensaje para despedir a su madre, destacando el amor y la fe que siempre caracterizaron a Elvia García Linares. La conductora expresó su gratitud por las muestras de cariño que ha recibido en estos días:

"Queridos amigos, estamos muy agradecidas por sus mensajes, sus oraciones y muestras de cariño. Con profunda tristeza nuestra mamita partió este lunes cerca de las 7 pm mientras mi hermana, mi tía (hermana mayor de mi mami) y yo la acompañábamos. Ha sido muy doloroso, no hay nada que pueda explicar lo que sentimos en estos momentos."

El post rápidamente se viralizó, recibiendo una ola de mensajes de apoyo por parte de sus seguidores y amigos. Además, Maju cerró su mensaje con un homenaje lleno de amor y recuerdos:

"MAMÁ, sólo te mereces amor, flores, alegría, oraciones, cánticos y los más bellos recuerdos en casa, la alegría de tus nietos, reuniones familiares en tu nombre. Tu ausencia pesa en el alma, cómo será el silencio de tu voz, nuestro corazón tiene escrito tu nombre y en nosotros quedan tus abrazos y tu memoria 🤍. Te amamos."

¿De qué murió la mamá de Maju Mantilla?

Maju Mantilla reveló que su madre recibió el diagnóstico de cáncer en 2020, iniciando un periodo de tratamientos y momentos complicados que pusieron a prueba a toda la familia. La presentadora destacó la valentía de su madre durante estos años:

"El 2020 fue diagnosticada con cáncer y venía recibiendo tratamientos para detener el avance de la enfermedad. Cada día, cada mes era una prueba de esas que te parten el corazón en pedacitos y necesitas tiempo para asimilarlo... Pese a todo, su valentía salió a relucir de forma ejemplar, su fe inquebrantable y esa perseverancia que muchos quisieran cultivar, sus ganas de vivir han ido por encima de todo, su fe fue la más grande y la más firme y su amor por Dios traspasó cualquier dolor."

La conductora también recordó los momentos felices que compartió su madre con sus nietos, quienes recibieron medallitas, rosarios y crucifijos como recuerdos de amor. Mencionó la participación de su madre en celebraciones recientes, como los 90 años de su padre y el cumpleaños de una de sus nietas.

"Verla disfrutar de sus nietos ha sido la bendición más grande. Sus regalos de medallitas religiosas, estampitas, crucifijos y rosarios a nuestros hijos serán el mejor recuerdo de sus vidas, como los que recibimos sus hijas con amor. Mi mami acababa de cumplir 75 años, estuvo en los 90 de mi papi y en los 4 años de una de sus nietas, y el martes 28, día central del Señor de los Milagros, orábamos por ella en el velorio, rezábamos El Rosario como a ella le gustaba y cantábamos como fue su voluntad."

La partida de Elvia García Linares deja un vacío enorme en la vida de Maju Mantilla, pero también un legado de amor, fe y perseverancia que permanecerá en su memoria y en la de toda la familia. Entre el dolor, la conductora se mantiene agradecida por el apoyo recibido y encuentra consuelo en los recuerdos y enseñanzas de su madre, quien siempre será recordada por su fortaleza y cariño incondicional.