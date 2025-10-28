Natalia Salas se despide de "Eres mi bien" tras recaída en el cáncer: "Me regalaste enseñanza y fortaleza"

Natalia Salas volvió a emocionar a sus seguidores al anunciar su salida de la telenovela "Eres mi bien". Hace unos días, la actriz contó que el cáncer volvió a su vida, motivo por el cual tuvo que retirarse temporalmente de la ficción para concentrarse en su salud.

Natalia Salas anuncia su salida de "Eres mi bien"

La querida actriz Natalia Salas conmovió al anunciar su salida de la telenovela "Eres mi bien", luego de confirmar que el cáncer volvió a su vida. A través de sus redes sociales, la artista explicó que decidió dar un paso al costado. Con un emotivo mensaje, Natalia se despidió de su personaje 'Mechita', a quien interpretó con mucho cariño.

"Gracias, Mechita. Me regalaste volver a la ficción después de 9 años. Me regalaste compañeros increíbles que me llevaré para siempre en el corazón. Me regalaste enseñanza y fortaleza. Hoy me despido de tu piel, pero estarás para siempre en mi Mercedes Eugenia Gómez de López. Espero haberles sacado algunas sonrisas con ella jiji", escribió la actriz en su cuenta oficial de Instagram.

La noticia causó tristeza entre sus seguidores, quienes no dudaron en dejarle mensajes llenos de amor y buenos deseos. Varios actores, colegas y fanáticos resaltaron la fortaleza con la que Natalia enfrenta esta nueva etapa, recordando que años atrás ya había superado la enfermedad con mucha valentía.

Desde la producción de "Eres mi bien" también enviaron un mensaje de admiración y respeto hacia la actriz. Todos destacaron su profesionalismo y compromiso con el proyecto, incluso en medio de los momentos difíciles que atravesaba.

¿Quién asumirá su papel en la novela?

Tras su salida, la producción confirmó que la actriz Ximena Díaz será quien tome el papel de Mechita en la telenovela. Ella misma dedicó unas palabras a Natalia en redes sociales.

"Te prometo que cuidaré mucho a tu Mechita y trataré de contar esta hermosa historia con mucho amor. Te quiero mucho", escribió emocionada.

Ximena Díaz y Sergio Coloma comentan anuncio de Natalia Salas. (Instagram)

El público, aunque apenado por la partida de Natalia, recibió con buenos ojos a su reemplazo, mostrando su apoyo y enviando mensajes de aliento a ambas actrices. Entre los comentarios más tiernos destacó el de su novio y futuro esposo, quien le dedicó un mensaje lleno de amor.

"Qué rico haber disfrutado de la construcción de Mechita, desde cómo querías sentirla hasta cómo querías que el público la disfrutara. Te admiro, michi, eres una capa y más pronto que tarde estarás de nuevo haciendo todo lo que tanto amas", se lee.

Aunque su salida generó tristeza, Natalia se mostró positiva y con mucha fe en su proceso. Su despedida no fue solo para su personaje, sino también un recordatorio del amor que siente por su carrera y por el público que la sigue desde hace años.

En conclusión, Natalia Salas anunció su retiro de la telenovela "Eres mi bien" para enfocarse nuevamente en su salud tras la reaparición del cáncer. Su decisión fue recibida con respeto y admiración por parte de sus colegas y seguidores, quienes le expresaron su apoyo incondicional.