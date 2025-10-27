Ana Lucía Urbina reveló detalles de su cirugía estética en el rostro y cuerpo: "No duele nada"

Dentro de la cumbia peruana, Ana Lucía Urbina es una de las voces más queridas y cuenta con una larga trayectoria musical. Ahora, la artista se ha alejado de los escenarios por unos días, debido a que se realizó una operación estética y contó los detalles por medio de sus redes sociales, revelándose sentir muy bien.

¡Los detalles de sus arreglitos estéticos!

Hace unos días, la joven cantante reveló que se sometió a una operación estético al aparecer con una faja posoperatoria. Según ha revelado por medio de sus redes sociales, la intérprete de la cumbia peruana se sometió a una lipotransferencia en brazos, caderas, espalda y una remodelación costal.

Aunque, los usuarios también han notado que la ex de Edwin Guerrero estaría utilizando una faja en el rostro y le preguntaron. Ante eso, Ana Lucía Urbina confirmó que sí, pero señaló que hasta el momento no sufre ningún dolor en la cara.

"Chicas, no miento. No duele nada. Es una lipopapada", expresó la artista.

Ana Lucía Urbina en sus redes sociales

Sobre Ana Lucía Urbina

La joven Ana Lucía Urbina es una cantante de la cumbia peruana que forma parte de Corazón Serrano. La artista junto a su gemela Ana Claudia deslumbraron con su talento hace muchos años atrás en un concurso de canto y desde entonces, continuaron su carrera musical.

Durante muchos años, la intérprete tuvo una relación sentimental con el productor musical Edwin Guerrero de Corazón Serrano e incluso, estaban esperando un hijo, pero lamentablemente lo perdió. Desde entonces, la joven ha decidido mantenerse soltera hasta la actualidad.

Entre sus canciones más sonadas están: "En qué brazos estarás", "Me vas a extrañar", "Volverás", "Mix Bombas", "Y para qué", "Tomando cerveza", entre muchos más que cuenta con millones de reproducciones en la plataforma de YouTube.

La intérprete de cumbia siempre ha resaltado por su talento y por su belleza desde que se lanzó como cantante, siendo nominada en muchas ocasiones en concursos por su belleza. Ahora, la artista ha decidido tomar una importante decisión y fue someterse a una cirugía para estilizar más su figura hace unos días.

De esta forma, la cantante Ana Lucía Urbina reveló que se sometió a una lipotrasnferencia y un remodelación costal hace unos días. Por ello, se encuentra ausente de los conciertos, pero muy pronto regresará. Contó que hasta el momento está muy bien con su recuperación tras operarse el cuerpo y el rostro.