¡Gran lanzamiento! Papillón estrenó su nuevo sencillo "Sola" en la voz de Sandra Katiuska

Dentro de la cumbia peruana, Papillón es una de las orquestas más queridas del país que ha sumado grandes éxitos musicales. Es así como hace poco celebraron sus 28 años de historia musical y ahora, estrenan el tema "Sola" que fue grabado en vivo.

Estrenan "Sola" en voz de Sandra Katiuska

El pasado domingo 24 de agosto, la agrupación de Papillón realizó un espectacular concierto de cumbia que reunió a grandes artistas. En esta ocasión, la talentosa delantera musical celebró los 28 años del grupo cantando sus mejores éxitos musicales con grandes voces.

La agrupación hizo bailar a todo el público con varios de sus clásicos temas interpretada por cada uno de sus vocalistas de inicio a fin en el Parque de la Exposición. En las últimas semanas, se viene compartiendo las canciones grabadas en vivo.

Es así como Papillón acaba de lanzar su tema "Sola" en todas las plataformas digitales y el videoclip grabado en vivo en el concierto en su canal de YouTube. La canción de cumbia es interpretada en la dulce voz de la vocalista Sandra Katiuska, que ha conquistado al público con su talento desde que ingresó hace un par de años.

Entre los invitados que se hicieron presentes en la celebración por los 28 años de Papillón estuvieron Deyvis Orosco, Armonía 10 de Walther Lozada, Linda Caba, Río Band y Estrella Torres. Desde el inicio a fin, los seguidores papilloneros gozaron de las reconocidas agrupaciones y cantantes de cumbia, que ponen a bailar a todo el Perú.

Más de Papillón

Papillón es una agrupación de cumbia que cuenta con muchos años de trayectoria musical recopilando muchos éxitos que siguen sonando en todo el país. Actualmente, el grupo cuenta con una delantera musical muy talentosa que viene conquistando el corazón de miles de seguidores, llegando con sus éxitos a nivel internacional.

La delantera musical está conformado por los cantantes Nicole Flores, Sandra Katiuska, Karen Peña, Anthony Rivera, Claudia Salazar y Fiorella Caballero. Entre sus canciones más sonadas están "Mix Selva", "Me emborracharé", "Corazoncito", "Qué pasó", "Te extraño tanto", "Llora teléfono" y más.

De esta forma, Papillón sigue preparando nueva música para todos sus seguidores con las increíbles voces de su delantera musical. Así mismo, ya lanzó el videoclip oficial del tema "Sola" que es interpretado por la dulce cantante Sandra Katiuska y que fue grabado en el concierto del grupo donde celebró sus 28 años de historia musical.