Jessica Newton elogia a su yerno Deyvis Orosco tras producir el Miss Perú 2025: "Un magnífico productor"

El pasado domingo 15 de junio se llevó a cabo la gala de Miss Perú 2025 en Cusco, donde Deyvis Orosco tomó a cargo la producción del evento. Es así como Jessica Newton terminó agradeciendo a su yerno por el trabajo realizado en esta fecha especial.

Durante el evento de belleza de Miss Perú 2025 realizado en Qorikancha de Cusco, fue elogiado por el espectacular escenario. Jessica Newton dio unas palabras de agradecimiento durante esta gala donde no dudó en elogiar a las personas que lo hicieron realidad, como su yerno Deyvis Orosco.

"Quiero agradecer también a Deyvis Orosco, el productor de esta noche, que ha demostrado no solamente ser un esposo y padre maravilloso, sino también un magnífico productor. Estar al mando del Miss Peru no es sencillo. Hay cosas que no sabía que estaban planeando, no me querían contar algunas cosas. Es más yo vi iluminado Qorikancha recién ayer, pero precioso, estoy feliz", expresó también a las cámaras de 'Amor y Fuego'.