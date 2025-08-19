Magaly Medina sobre audios de Samahara Lobatón exigiéndole dinero a Youna: "Será un colegio de categoría"

La reciente participación de Samahara Lobatón en 'El Valor de la Verdad' intensificó la tensión entre ella y Youna, padre de su hija mayor. Las confesiones de la influencer generaron una ola de comentarios y, poco después, surgieron audios que no favorecen la imagen de la hija de Melissa Klug. Ante esta situación, Magaly Medina no dudó en emitir su opinión.

Magaly Medina cuestiona las demandas de Samahara

Durante la emisión, Magaly reaccionó sorprendida ante el pedido de Samahara para matricular a su hija en un colegio que costaría 30 mil soles. La conductora cuestionó la justificación de la influencer sobre su aparición en el programa de Beto Ortiz, señalando que se sentó en el sillón rojo para obtener dinero destinado a la educación de su hija.

"Ella la recrimina a Youna, diciéndole que tiene que quedarse callado porque ella justifica su aparición en El Valor de la Verdad diciendo que ha tenido que sentarse ahí para ganar plata y matricular a su hija... Treinta mil soles, ¿qué colegio será? será un colegio de categoría ¿Markham o Newton para que pagues una matrícula así? Tanto gana como influencer?", cuestionó Magaly.

La conductora además recalcó que la pelea entre ambos parece interminable, y que ninguno de los dos hizo un esfuerzo real por conciliar. Magaly señaló que este tipo de discusiones puede percibirse como una forma de control o chantaje sobre la expareja.

"Es una bronca de nunca acabar. Ellos no terminaron bien y ni siquiera hicieron el esfuerzo, porque ella es libre de sentarse donde quiera, pero no puede decirle a él que se quede callado para que pueda pasar una semana más con su hija, como si fuera un intercambio. Me parece una forma humillante de decirle a tu ex qué hacer", sentenció.

¿Samahara chantajeó a Youna?

Luego de que Samahara Lobatón afirmara que Youna le habría estado amenazando, el barbero no quiso quedarse callado y salió con pruebas por medio de sus redes sociales. El joven compartió una llamada que tuvo con la madre de su hija aparentemente tras las revelaciones que dio en 'El Valor de la Verdad'.

"Te estoy ofreciendo una semana, nada más (tu semana con condiciones, a mí nadie me condiciona porque yo no soy tu pareja) Tu semana es para que te calles la boca porque de esos 20 mil soles es para tu hija. Jonathan tú sale a hablar y automáticamente mi abogado va a salir después de ti. Así que piensa bien lo que vas a hablar. Ya te estoy advirtiendo, tú no puedes hablar de mí. ¿Tienes qué decir? ¿Eres famoso?", se le escucha decir.

El barbero expresó que fue Samahara quien le habría estado amenazando para que no hable y así pueda estar con su menor hija. Así mismo, en la conversación se le escucha decir que no tendría miedo a un abogado porque estaría contando su verdad y porque lo han estado llamando de varios medios del Perú.

"¿Por qué tendría yo miedo a hablar o miedo a un abogado? tú saliste a decir la verdad, yo puedo salir a decir la verdad porque sé y te conozco que todo lo que has dicho es mentira. Tú dime que yo no puedo hablar de tu relación con Bryan, pero lo que tú has vivido netamente conmigo tengo que decir las cosas cómo han pasado porque yo estoy involucrado. ¿Tú sabes cuántas veces me han llamado a mí?", expresó el joven.

La disputa entre Samahara Lobatón y Youna continúa acaparando la atención mediática. Las declaraciones de ambos, los audios reveladores y los comentarios de Magaly Medina muestran un conflicto que parece no tener fin.