Samahara Lobatón acusa a Youna de deberle 25 mil soles por su hija: "Me deja en visto cuando le envío los gastos"

La joven Samahara Lobatón se encuentra nuevamente en polémica tras hablar del pasado con Youna, el padre de su hija mayor. Es así como el barbero decidió a declarar en televisión y redes sociales, pero la hija de Melissa Klug arremetió otra vez.

Samahara manda nuevo comunicado

Por medio de sus redes sociales, Samahara Lobatón decidió arremeter contra Youna con un nuevo comunicado. En el mensaje se puede leer cómo da entender que el padre de su hija esperaba aparentemente cobrar a los programas de TV por aparecer en una videollamada para hablar de ella. Además, deja en claro que sería su tía quien traería de vuelta a su pequeña.

"El papá del año dijo 'espérate que voy a cobrar de los programas para comprarle el pasaje a mi hija. Estaba esperando salir a hablar mal de mí para comprarle el pasaje. Quien la trae al Perú no es su tía, es mi tía que tuvo que viajar porque el señor no quiso mandarla", comentó.

Así mismo, la joven lo acusa de deberle una fuerte suma de dinero por la pensión de su hija, y que el último mes no le habría pagado. Además, afirma que tampoco habría aportado para la matricula de su pequeña.

"Debe 25 mil soles de devengados, debe un mes de pensión. Mi hija está allá porque yo lo decidí, Xianna acaba de entrar al colegio donde él no ha aportado ni un sol para la cuota de ingreso. Él me dejó en visto cuando se le enviaron los gastos que se tenía que hacer, para nadie es nuevo que a él le encanta salir a hablar de mí y del pasado en la tele tanto así que hasta aburre", señaló.

¿La chantajeo?

Al final de su comunicado, la hija de Melissa Klug señala que supuestamente Youna tendría problemas económicos todos los meses y la estaría chantajeando con no pasarle la pensión.

"Yo no necesito hacer papel de víctima porque como víctima no puedo pasarme toda la vida esperanzada en que el papá del año aporte en la vida de su hija. Todos los meses tiene problemas económicos cuando se trata de ella, te invito a subir cuando me chantajeas o cuando me dices que no vas a pasar la pensión.Date por bien servido que estuviste 20 días con ella, pese a la falta de tu tía y la tuya", dijo.

Es así como Samahara Lobatón menciona que cualquier medio legal, Youna tendría que conversarlo directamente con su abogado. Dejando en claro que el padre de su hija mayor le debería dinero por los meses que no le habría pasado anteriormente.