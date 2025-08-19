Said Palao viene preparando algo especial para el cumpleaños de Ale Baigorria: "Se va a sorprender"

Hace unos meses, Said Palao y Alejandra Baigorria se han casado en una gran boda de lujo donde demostraron todo el amor que se tienen. Ahora, el chico reality estaría preparando algo más para celebrar el próximo cumpleaños de su esposa.

Estaría preparando algo especial para Alejandra Baigorria

La pareja de esposos ha tenido un corto, pero romántico viaje por Argentina. Tras su regreso, Said Palao contó algunos detalles de esta visita a tierras gauchas, pero también lo que estaría preparando para celebrar el cumpleaños 37 de Alejandra Baigorria. Según reveló, estarían en sus planes realizar un viaje a Cancún en el mes de setiembre.

"Lo más probable es que me vean por allá (¿Con qué la vas a sorprender?) Con otras cosas, ya no con el viaje por qué ya se sabe que estaremos de viaje, pero sí se la va a sorprender con algo", expresó.

El periodista le preguntó sobre qué le podría regalar a Alejandra Baigorria que es una empresaria exitosa, quien puede comprarse cualquier cosa que desea y sería muy difícil encontrar un regalo ideal.

"Uno ve a Alejandra y dice '¿Qué le puedo regalar?', ella se compra lo que desea", le preguntan, y Said responde: "Uno siempre se puede comprar lo que quiera, pero siempre hay un detalle o algo en especial, no necesariamente algo que cueste mucho o poco, sino algo que ella realmente desea y que le va a gustar".

Said Palao sobre su viaje a Argentina con Alejandra Baigorria. Fuente: América Espectáculos pic.twitter.com/fgSSIaNbfo — Yulissa2024 (@Yulissa20221723) August 19, 2025

¿Cómo pasaron su viaje en Argentina?

El chico reality de 'Esto es Guerra' mencionó que el viaje a Argentina es uno de los pocos que realizan solo los dos como pareja, ya que siempre viajan de manera familiar con su hija o hermanos. Este momento, les agradó mucho porque se desconectaron de todo e incluso, llevaron clases de tango.

"Siempre las tierras gauchas la verdad que se come bien, se vive bien, una experiencia bonita con una marca. Fuimos por trabajo, pero también aprovechamos el tiempo para pasarle bien en Buenos Aires. Siempre tratamos de hacer la mayoría de viajes familiares, pero esta vez ha sido un viaje de nosotros dos", reveló.

Es así como la pareja de esposo ha pasado un bello momento en Argentina durante un corto vieja muy romántico. Además, Said Palao también reveló en la entrevista que viene preparando algo especial para su esposa Alejandra Baigorria, quien cumplirá 37 años el próximo 8 de setiembre y harán un viaje a Cancún.