Hija de Isabella Ladera le pregunta por su relación con Hugo García: "¿Lo extrañas mucho o poquito?"

A través de las redes, se viralizó un video donde la pequeña hija de Isabella Ladera sorprende al preguntar por Hugo García durante una transmisión en vivo.

19/08/2025

Los rumores de una supuesta relación entre Hugo García e Isabella Ladera vienen sonando con fuerza desde hace mucho tiempo. Aunque siempre afirman ser amigos, ahora la pequeña hija de la influencer extrañaría ver al peruano nuevamente. 

Hija de Isabella Ladera pregunta por Hugo García

La joven Isabella Ladera es una reconocida influencer que se hizo conocida por salir con Beéle, pero tiempo después terminaron y ahora, se le relaciona con el peruano Hugo García. Por medio de sus redes sociales realizó constantes transmisiones en vivo, donde su pequeña hija suele aparecer ocasionalmente. 

Por medio de las redes, se viralizó un momento donde la venezolana peinaba a su hija cuando la pequeña sorprendió al preguntarle por Hugo García. La insistencia de la pequeña causó ternura y al parecer, Hugo habría generado un impacto positivo en la nena que ya quiere verlo nuevamente. 

"Yo conozco a Hugo, ¿Sabes, mamá? (si) ¿Cuándo lo podemos ver?", pregunta la pequeña de manera muy sincera e Isabella responde: "No lo sé, él está en su casa en Perú". Después la hija de Ladera vuelve a preguntarle: "¿Lo extrañas?" y la influencer responde que 'un poquito', pero le pregunta: "¿Pero por qué poquito? ¿Mucho o poquito?", y finalmente responde: "Mucho poquito, lo extraño".

"Me gustaría ser mamá a los 30": Onelia pone el parche al saber que Mario quiere ser papá a los 40
Hugo estuvo en día importante para Isabella

Hace unas horas, Isabella compartió en Instagram cómo iba quedando todo para la inauguración de su salón, que se llama 'Isla'. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue una historia en la que Hugo aparece limpiando un espejo con mucha dedicación.

El creador de contenidos Ric la Torre también expuso esto en su cuenta de TikTok, bautizando a Hugo como "Esperancito" y asegurando que él e Isabella están viviendo un bonito momento de crecimiento personal, aunque cada uno de forma individual

Horas más tarde se llevó a cabo la inauguración del salón de Isabella, a la que asistieron varios amigos e influencers. La presencia de Hugo fue crucial y, a través de historias, mostró lo orgulloso que se siente de la venezolana por esta nueva etapa en su vida. Ambos compartieron algunas fotografías juntos, y hubo momentos en los que Hugo le deseó los mejores éxitos a la influencer: "Lo mejor para ti, siempre". 

Josimar reaparece con María Fe tras lío con la 'prima': "Comenzó el trabajo que más me encanta ser papá"
Es así como también se captó a Hugo García bailando con la pequeña hija de Isabella Ladera en la inauguración del spa. Además, la nena espera poder volver a ver pronto al peruano, tal como lo mencionó a su madre por medio de una transmisión en vivo. 

