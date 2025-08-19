Josimar reaparece con María Fe tras lío con la 'prima': "Comenzó el trabajo que más me encanta ser papá"

El salsero Josimar Fidel regresó a Lima luego de su gira internacional y sorprendió al mostrarse en familia con María Fe Saldaña y su hijo, tras el escándalo con una mujer en Europa a la que llamó su 'prima'. Su retorno no estuvo libre de controversia, ya que la joven involucrada reapareció con fuertes mensajes en su contra.

Josimar vuelve a casa con María Fe tras polémica con la 'prima'

El salsero Josimar Fidel no deja de estar en el ojo de la tormenta. Tras el escándalo que se armó cuando fue captado en Europa tomado de la mano con una misteriosa mujer, el cantante volvió a Lima e impactó al publicar un video al lado de María Fe Saldaña, y su pequeño hijo.

En su momento, Josimar aseguró que la joven era su 'prima', pero ella salió a desmentirlo y encendió aún más la polémica. Incluso, se llegó a decir que María Fe había decidido terminar la relación.

Pero la historia dio un giro inesperado este martes 19 de agosto. Josimar, de regreso en Lima tras su gira por Miami, compartió en sus redes sociales escenas familiares junto a María Fe y su bebé. En sus historias de Instagram, se mostró en la cama con ambos, dejando claro que sigue al lado de su pareja.

@ameg_pe 19.08.25 | Josimar reaparece con María Fe Saldaña tras el escándalo de la 'prima'. Fuente: Instagram de Josimar ♬ sonido original - rizitop🇵🇪

"Llegamos de gira y comienza el otro trabajo... Comenzó el trabajo que más me encanta, ser papá... Mi hijo está con gases", dijo el cantante, dejando ver que está enfocado en su rol de padre pese a los escándalos.

La 'prima' no se queda callada

Mientras Josimar intenta recomponer su imagen, Verónica Gonzales, la joven a la que llamó su 'prima', reapareció en redes sociales con duras críticas contra él.

"Aquí el único que quería remontar un poco y dar de qué hablar por sacar un tema ya que la fama te ha bajado bastante has sido tú. (...) Lo más triste es que utilizas a personas para llegar hasta ahí. TÍPICO NARCISISTA, luego jactarte de ser JOSIMAR", escribió con indignación.

Historia de la 'prima' de Josimar tras el video del cantante. (Instagram)

Verónica colocó la canción "Es Mentiroso" de Olga Tañón en la historia. Además, lanzó una advertencia que encendió las alarmas.

"Espera que te llegue la cartita cariña...", dando a entender que estaría preparando una carta notarial contra el cantante.

El regreso de Josimar a casa con María Fe Saldaña demuestra que, pese a los rumores, la relación continúa, al menos la de padres. Sin embargo, las acusaciones y amenazas de la 'prima' podrían traer nuevos capítulos a esta historia que ya parece una novela.

Lo cierto es que Josimar mostró su lado más tierno al hablar de su hijo y compartir momentos en familia. Pero las palabras de Verónica Gonzales siguen flotando en el aire y podrían complicar aún más su imagen. Por ahora, el salsero intenta mantenerse firme y mostrar que está feliz con María Fe y su bebé. ¿Será este realmente un nuevo comienzo para él o simplemente la calma antes de otra tormenta?