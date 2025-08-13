'Prima' de Josimar asegura que quieren obligarla a retractarse: "Me están diciendo que me haga la loca"

Verónica Gonzáles, conocida como la 'prima' de Josimar y con quien el salsero fue ampayado en España, denunció que intentan obligarla a retractarse de lo que reveló sobre su encuentro con él. Según contó, ha recibido amenazas contra ella y su familia.

'Prima' de Josimar afirma que la presionan para mentir con amenazas

La polémica entre Josimar y Verónica Gonzáles, conocida como su 'prima', sigue subiendo de tono. La joven, con quien el salsero fue ampayado en España, aseguró que la están amenazando para que se retracte de todo lo que contó sobre su encuentro con él. En conversación con "América Hoy", Verónica reveló que la presionan para negar todo.

"Me están amenazando. Me están diciendo que diga que todo es mentira, que me haga la loca y que diga que todo es mentira, que utilicé la IA para hacer todo este desmadre, que si no, las consecuencias van a ser graves. Voy a ver qué medidas puedo tomar", dijo firme.

La joven asegura que el ampay ocurrió cuando Josimar todavía tenía una relación con María Fe Saldaña. Además, comentó que quieren que invente que todo fue manipulado digitalmente.

Aseguró que tiene pruebas y denunció amenazas

A través de sus redes sociales, Verónica fue tajante. Luego de que ambas versiones de lo sucedido fueran expuesta mediáticamente, ella afirma que la suya está acompañada de pruebas.

"Existen 2 versiones de la historia y luego estoy yo, con documentos, audios, fotos, video y hasta screenshots".

También contó que recibió amenazas no solo son contra ella, sino contra su familia. Verónica vive en Europa y afirmó que allí la justicia es estricta con estos casos. Explicó que iniciará denuncias formales por amenazas y difamación, luego que Josimar la acusara de intentar extorsionarlo.

"He recibido amenazas fuertes hoy, aquí en Europa con la policía no se juega. Tomaré medidas, formularé una denuncia por difamación y amenazas. Si algo llega a pasarme a mí o a cualquiera de mi familia solo habrá un responsable", escribió en su cuenta de Instagram.

Este nuevo capítulo se suma a la larga lista de polémicas que rodean al salsero. Mientras Verónica insiste en que no se quedará callada, Josimar mantiene su postura de que no pasó nada indebido.

La tensión sigue creciendo y las redes sociales se han convertido en el campo donde ambos dan su versión de los hechos. Los seguidores del cantante esperan ver cómo se resuelve este enfrentamiento que ya traspasó la farándula y llegaría a instancias legales.

Verónica Gonzáles asegura que no se retractará y que seguirá adelante con sus denuncias. Con pruebas en mano y la convicción de contar la verdad, la joven advierte que no permitirá que la amenacen a ella o a su familia. La historia entre la 'prima' y Josimar aún tiene varios capítulos por escribirse.