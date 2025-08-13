Magaly Medina arremete contra Josimar por presumir ser "mujeriego": "No vayas dejando hijos por ahí"

Magaly Medina volvió a disparar contra Josimar, esta vez por el lanzamiento de su nuevo tema donde el salsero se autodenomina "mujeriego". La periodista considera que esta canción es una falta de respeto hacia María Fe Saldaña, madre de su último hijo, quien dio a luz hace poco.

Magaly Medina critica la "sutileza" del salsero

Durante su programa "Magaly TV La Firme", Magaly Medina no tuvo reparos en calificar de insensible a Josimar, recordando que apenas hace un par de meses María Fe Saldaña se convirtió nuevamente en madre.

"Quien parece que tiene la sutileza de un elefante es Josimar. Porque después de haberle causado tanto daño a la madre de sus dos últimos hijos... ahora, después de negar una supuesta infidelidad, salió la 'prima', la que él dijo que era su prima de cariño, y salió a contarnos todo el cariño con el que habían ido a un hotel", lanzó la conductora.

La conductora hizo que pusieran el tema que lanzó Josimar en una de sus publicaciones y su cara fue de asombro al escuchar la letra.

La canción incluye frases como: "Si quieres, dime mujeriego, borracho, loco y parrandero. Soy de todas las mujeres, no te ilusiones conmigo, porque yo todas las quiero". Al escucharla, Magaly no ocultó su indignación: "Es un hombre tan egocentrista que no se da cuenta que a la persona que lo ama le está causando un daño y un dolor, aparte de la humillación pública".

Magaly fulmina a Josimar por jactarse de mujeriego

Magaly también cuestionó que el salsero utilice este tipo de letras como estrategia para generar atención o como marketing tras la polémica.

"Dice que ha lanzado esta canción jactándose de ser un mujeriego... las personas que se reconocen así están en su derecho, pero no vayas dejando hijos por ahí, no vayas embarazando mujeres, no vayas engañando mujeres a las que les dices que con ella sí quieres casarte", criticó.

La conductora señaló que, si el salsero tuviera un mínimo de consideración, no lanzaría este tema justo ahora. Para la periodista, esta no es una jugada de buen gusto.

"Si tuvieras algo de delicadeza, algo de amor, de respeto por la persona que te acaba de dar otro hijo hace unas semanas, por lo menos aguantabas el lanzamiento de esta canción, porque esta canción no la puede celebrar nadie", sentenció Magaly.

El enfrentamiento entre Magaly Medina y Josimar vuelve a encenderse, esta vez por un tema musical que ha generado debate. Mientras algunos defienden que "es solo música", otros respaldan las palabras de la conductora y creen que el cantante debería medir más el momento para estrenar canciones con mensajes tan polémicos.