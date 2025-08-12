Janet Barboza apoya el nuevo tema 'El mujeriego' de Josimar tras infidelidad: "Está buenísima"

En medio de la polémica infidelidad de Josimar a María Fe Saldaña con una 'prima' de España, el salsero decidió lanzar un nuevo tema llamado 'El Mujeriego'. Lo que llamó la atención es que Janet Barboza no dudó en bailar su nuevo sencillo del peruano tras crítica de su engaño.

Janet Barboza baila 'El Mujeriego' ¿Apoya a Josimar?

Josimar es un reconocido artista peruano de salsa que está en medio de una polémica por aparentemente haber engañado a su pareja María Fe Saldaña con la joven Verónica González 'la prima' en España. Aprovechando los medios, decidió lanzar un tema llamado "El Mujeriego" y Janet Barboza lo goza en vivo.

Primero, Ethel lo cuestiona por su tema: "Josimar cantas hermoso, pero ¿Por qué no te quedas soltero? si el hombre quiere parrandear, ir de una en otra y le gustan las mujeres, le gustan todas ¿Por qué no se queda soltero?". Luego, Janet Barboza agrega: "Tengo sentido de culpa en este momento porque la canción está buenísima, la letra es tal cuál. Nadie duda del talento de Josimar, es un crack".

Janet Barboza y Ethel Pozo bailan en vivo la nueva canción del salsero señalando que sin duda tiene un gran talento en la música, pero no dudan en criticarlo por sus acciones como pareja y padre de familia.

"Lo malo es que te dedicas a romper el corazón a María Fe, deberías estar soltero. Ha vuelto a ser papá, ha traído un bebé hace poquito", señala Ethel, y Valeria Piazza agregó: "¿Cómo va a sacar una canción sobre 'Mujeriego' con todo esto de la 'prima', me parece una falta de respeto a María Fe".

El nuevo tema de Josimar en medio de polémica

El pasado 11 de agosto, Josimar ignora las críticas y lanza su nuevo tema a través de sus redes sociales. En este sencillo habla de reconocer ser mujeriego y que le gustan todas las mujeres sin sentir remordimiento alguno por engañar.

"No sé qué pasó ayer que estábamos tan bien, solo me quedan recuerdos borrosos bailando contigo hasta el amanecer. Borré casete mujer y fue de tanto beber, tal vez besé a una mujer que no era usted. Con mucha pena le digo que no hay nada que hacer. Si quieres dime mujeriego, borracho, loco y parrandero, perdona lo que te digo, pero soy un hombre sincero. Si quieres dime mujeriego. Soy de todas las mujeres, no te ilusiones conmigo y a todas las quiero", es la letra de la canción.

Tras el lanzamiento de esta canción, Josimar ha sido blanco de críticas por estrenarlo en medio de polémica por infidelidad a María Fe Saldaña con la 'prima'. Aunque Janet Barboza no dudó en bailarlo en vivo afirmando sentirse culpable porque le gusta, a pesar de no estar de acuerdo con sus acciones.