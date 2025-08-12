Abogado de Darinka Ramírez revela que iniciarán juicio contra Jefferson Farfán: "Vamos a solicitar que se fije una pensión

Desde hace algunos meses, Darinka Ramírez inició un proceso contra Jefferson Farfán por presunta violencia psicológica y para definir una nueva pensión de alimentos para su hija en común. Sin embargo, tras la inasistencia del exfutbolista a las dos primeras citaciones, la joven decidió, junto a su abogado Wilmer Arica, llevar el caso ante el Poder Judicial.

Abogado confirma inicio de proceso judicial

En el programa "Ponte en la cola", el abogado Wilmer Arica informó que ya se presentó una demanda de alimentos contra Jefferson Farfán. El objetivo, explicó, es fijar una pensión acorde a los gastos reales de la menor, luego de que el exjugador no acudiera a las audiencias de conciliación.

"Vamos a solicitar al Poder Judicial, a través de una demanda de alimentos, que se fije una pensión para la menor debido a la negativa de la otra parte de presentarse a la audiencia de conciliación. Lo conversado con la patrocinada es que el señor cumple con una pensión que él ha establecido, y nosotros buscamos que se brinde una acorde a los gastos de la menor. Existen otros gastos que se van a acreditar ante el Poder Judicial", señaló.

Ante esto los conductores le preguntaron si existe la posibilidad de que se disminuya el monto que Farfán da actualmente. El letrado subrayó que Farfán actualmente da un monto que no corresponde a lo que la menor requiere

"El juez no va a disminuir la pensión; va a fijar una pensión porque ellos no tienen un acuerdo formal de alimentos. Existe un monto que el señor entrega a favor de su mejor hija, pero no es el que debería tener", precisó.

La postura de Darinka Ramírez

Tras la confirmación del inicio del juicio, Darinka Ramírez manifestó que su única intención es garantizar lo mejor para su hija. Asimismo, recalcó que el exfutbolista suele exhibir lujos.

"Un poquito más de interés, es su sangre. Son cuatro niños que quieren tener a su papá... Si se da lujos, ¿por qué no puede tener a su hija bien?", declaró.

Asimismo, recalcó que no busca ningún tipo de acercamiento personal con Jefferson Farfán. Según dijo, durante las visitas que el exfutbolista tenga con la menor, ella no estará presente para evitar cualquier tipo de malentendidos.

Ramírez, quien ha sido firme en su posición desde que inició el proceso, dejó claro que no se trata de un tema personal, sino de velar por el bienestar y las necesidades de su hija.

El caso ahora pasará a manos del Poder Judicial, que evaluará la demanda y determinará el monto de la pensión. Tanto Darinka Ramírez como su abogado aseguran que presentarán todas las pruebas necesarias para acreditar los gastos y así lograr una resolución favorable.