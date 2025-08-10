Darinka Ramírez sobre sus declaraciones de la madre de Jefferson Farfán: "Jamás arremetería contra ella"

Darinka Ramírez se encuentra en medio de problemas legales con Jefferson Farfán por su pequeña hija . Tras la ausencia del exfutbolista a la segunda conciliación, la influencer tuvo unos declaraciones que dejaron entrever que Doña Charo, madre del exfutbolista, no habría estado presente como abuela para su hija. No obstante, la influencer decidió aclarar sus palabras para evitar malos entendidos.

Darinka Ramírez aclara sus declaraciones sobre madre de Farfán

Por medio de sus redes sociales, Darinka Ramírez publicó una historia en Instagram con la captura de un video emitido en 'Magaly TV: La Firme' titulado "¡Amá Charo! Darinka Ramírez arremete contra la madre de Jefferson Farfán". Junto a la imagen, dejó un mensaje en el que se desmarcó de cualquier ataque hacia la madre del exfutbolista.

"Me mandaron esto y jamás arremetería contra la señora. Es familia de mi hija y ella no tiene la culpa de los problemas de una persona mayor consciente, pero a veces las noticias lo sacan para poner todo fuera de plano", escribió la influencer.

Ramírez explicó que cuando mencionó que Doña Charo "no es una abuela presente" se refería a que los conflictos legales con Farfán dificultan el acercamiento con su nieta. Además, pidió a la prensa no generar titulares que alteren el sentido de sus declaraciones.

"Ella es abuela, no es el padre. Lo que sí dije es que no es abuela presente, pero es obvio por los problemas con el papá de mi hija. No saquen noticias que no tienen nada que ver", insistió.

Magaly Medina critica a Jefferson Farfán

En emisión de su programa el viernes, Magaly Medina, no dudó en cuestionar la actitud de Jefferson Farfán de no presentarse a la conciliación por la hija que tiene con Darinka Ramírez. La conductora recalcó que no solo es jactarse de buenos padres si no que también demostrarlo con acciones.

"Dos personas que traen un hijo al mundo tienen que ponerse de acuerdo indudablemente porque para eso son personas civilizadas y que además se venden como personas serias, como buenos padres, como buenos ciudadanos, pero no solo está en la palabrería barata. Así como te gusta ir y decir que eres un hombre de buen corazón y vas y donas a otros niños, pues la primera beneficencia tiene que empezar siempre por casa", expresó.

La periodista también le sugirió a Farfán que aproveche el tiempo con su hija antes de que crezca y entre a otra etapa de su vida. Asimismo, pidió a la familia del exfutbolista que lo ayude a reflexionar sobre la importancia de compartir con su pequeña.

"Son días y años valiosos que está perdiendo Jefferson Farfán de su pequeña. Darinka sostiene que él no la ve desde el día que hizo la denuncia. Han pasado cuatro meses y las criaturas crecen rápido. Alguien de su familia debería hacerle entrar en razón y decirle: mira de lo que te estás perdiendo", añadió.

Las declaraciones de Darinka Ramírez y las críticas de Magaly Medina reflejan un problema que trasciende lo mediático y afecta directamente a una menor de edad. Mientras el proceso legal continúa, el pedido de la influencer y de la conductora apunta a que el vínculo entre padre e hija no se vea más deteriorado.