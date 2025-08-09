Darinka Ramírez arremete contra Doña Charo, madre de Farfán: "No ha sido una abuela presente"

La joven Darinka Ramírez se encuentran en medio de problemas legales con Jefferson Farfán por su pequeña. Tras la ausencia del exfutbolista a la segunda conciliación, la influencer reveló que Doña Charo no habría estado presente como abuela para su hija.

Darinka Ramírez contra Doña Charo

En el programa de 'Magaly TV La Firme', Darinka Ramírez se comunicó por medio de una llamada donde habló sobre la ausencia de Jefferson Farfán por segunda ocasión a la conciliación para el tema económico y régimen de visitas sobre su pequeña hija en común. Ante ser cuestionada por la 'urraca' de no permitir que la 'foquita' se lleva a la niña a la casa de la abuela, la joven explicó la razón.

"Lo que pasa es que él no sabe criar un hijo, todo el momento yo he estado presente con mi hija cuando hemos salido cuando la visitaba. Yo estoy pendiente de que lleve terapia psicológica como con sus otros hijos, sería lo ideal y yo también lo estoy llevando porque no soy perfecta. Para eso se estaba coordinando el tema de conciliación, no solo dinero, sino para el tema de visitas porque no la ve más de cuatro meses", expresó.

Es así como Magaly Medina comenta de que ambos estarían siendo muy tercos en sus condiciones y no estaría haciendo un bien a su pequeña hija. Luego, le aconseja levantar la 'bandera blanca' de la paz y que la pequeña pueda ir a la casa de su abuela para que vea a su padre, sin la compañía de ella.

"Yo creo que es una niña muy pequeña para mandársela para allá, (pero es su abuela) no ha sido una abuela presente. Yo la he llevado algunas veces a su casa, pero yo siempre he estado ahí. Sería lo ideal primero el nexo paternal con mi hija, que no lo ha hecho para luego ver el tema de si puede sacarla o no", señala Ramírez.

Magaly la critica

Es así como Magaly no duda en criticar las acciones de Darinka Ramírez por dejarse llevar por los abogados y no ver aparentemente el bienestar de su pequeña para que vea a su padre.

"¿Por qué él no puede llevársela a su casa con su nana?", le pregunta, y Darinka agrega: "Nunca se la ha llevado sola Magaly, entonces dejar a mi hija de dos años y medio que vaya, no lo estoy cerrando las puertas (pero es una manera, estás obligando a que esté tu presencia)".

Es así como Darinka Ramírez afirma que tras ausencia de Jefferson Farfán demostraría una falta de interés en su pequeña hija y no lo vería con buenos ojos. Además, comentó que su niña aún sería muy pequeña para poder ir a la casa de Doña Charo sin su supervisión.