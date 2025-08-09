Renzo Spraggon minimiza carta notarial de Pamela López: "Todo lo que hablé es real"

Tras las declaraciones de Renzo Spraggon, Pamela López afirmó que enviaría una carta notarial al argentino por contar que se habrían dado tres 'piquitos'. Ante eso, el joven salió nuevamente a declarar y niega tener miedo a la influencer ya que habría contado la verdad.

Renzo Spraggon minimiza carta notarial

En el programa 'Magaly TV La Firme', el argentino Renzo Spraggon acudió nuevamente al set para responder a las declaraciones de Pamela López afirmando que le mandará una carta notarial. Ante eso, el joven respondió minimizando la amenaza de la ex de Christian Cueva.

"Vi que quería mandarme una carta, que lo mande porque en mi casa me quedo sin papel higiénico y me va hacer falta, que la mande. La verdad no tengo nada en contra de Pamela, todo lo que hablé es real, no tengo por qué inventar una historia de lo que pasó", expresó el joven.

Así mismo, agrega que no tiene nada en contra de Pamela López y solo contó lo que ha pasado aquella noche en la discoteca. Además, si habría querido mentir habría confirmado 'beso' y no solo 'piquitos' como lo señaló.

"No es que (Pamela López) se derritió, sino que cuando hay onda con alguien pasa. Yo mostré las conversaciones y todo eso es real. Si yo hubiese querido inventar algo, hubiese dicho que me la chapé, que me la llevé al baño y no pasó nada de eso, pico nada más y la coordinación con la mánager", agregó.

Se disculpó con Paul Michael

Renzo Spraggon estuvo nuevamente sentado en el set de la 'urraca' para responder a Pamela López y reafirmar su historia. Es así como el argentino también aprovechó la oportunidad de disculparse con el cantante Paul Michael.

"Lo que quiero hacer es pedir disculpas públicamente a Paul Michael porque la verdad, él no tiene la culpa de todo lo que está pasando. La culpa es de Pamela y mía, pero a veces es bueno que pase estas cosas para que uno se de cuenta con quien estás al lado. No lo conozco, lo vi solamente una vez y veo que le mete a la música, quiere salir adelante y no tengo nada en contra de él", expresó.

Es así como Renzo Spraggon reveló que sí habría un interés de Pamela López hacia él, que se dieron varios 'piquitos' cuando no estaba su pareja Paul Michael. Por ello, reafirma que no tiene miedo a la supuesta carta notarial que le enviarán.