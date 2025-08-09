Johana Cubillas arremete contra su ex Juan Ichazo tras video con Macarena: "No estoy ardida"

Por medio de las redes, Juan Ichazo compartió un video con Macarena Vélez cortándole las uñas volviéndose virales. Lo que llamó la atención es que Johana Cubillas arremetió en su contra señalando que debería hacerlo, pero con sus dos menores hijos.

Johana Cubillas da su descargo

El programa de 'Magaly TV La Firme' mostró la respuesta de Johana Cubillas al video de su ex Juan Ichazo con la chica reality Macarena Vélez. Es así como la 'urraca' la critica por aparentemente obligar a sus pequeños hijos grabar un video donde le corta las uñas para responder al padre de sus hijos.

Esto no le habría gustado a la emprendedora que decidió escribirle a un reportero de la 'urraca' para dejar en claro que Juan Ichazo no estaría comportándose como un buen padre y no los estaría visitando. Además, deja en claro que no sentiría celos de la influencer, solo fastidiada por la situación en que se encuentra con el papá de sus hijos.

"Ese mensaje se lo dejé porque Juan es un mal papá, no viene a ver a los chicos, los deja plantados, los viene a buscar y a los cinco minutos me los regresa porque dice que lloran por mí. No tienen idea la carga que es tener que lidiar con un hu** como él. Lo último que estaría es 'ardida' por sentir algo por ese infeliz. Pero ver la cara de tristeza de mis hijos, que ni siquiera llama para hablar con ellos, que les dedique 40 minutos a la semana cuando ellos más lo necesitan es a una mier**", expresó en las conversaciones.

El video de Juan Ichazo y Macarena Vélez

A través de las redes sociales, Juan Ichazo sorprendió al aparecer en un video de Macarena Vélez cortándole sus uñas. Aunque para muchos significó un acto de amor hacia su pareja, la 'Nena' Cubillas decidió comentar pidiendo que también lo haga a sus pequeños, ya que nunca lo hizo.

"Qué lindo. Que venga a cortarle las uñas a mis hijos que no se las cortó NUNCA. Dile porfa", expresó en las redes sociales.

Ante esto, Magaly Medina cree que Johana Cubillas estaría celosa aparentemente de Macarena Vélez por las atenciones que le da Juan Ichazo. Aunque ella señaló que lo estaría haciendo porque el argentino no habría pasado tiempo con sus hijos y lo habría dejado plantados en más de una ocasión, acusándolo de ser mal padre.