Karen Schwarz sorprendió al compartir una prueba de embarazo positiva: "Una linda sorpresa"

La modelo Karen Schwarz es una artista que ha estado presente en la televisión peruana desde que ganó el Miss Perú Universo 2009. Después de ello, se casó con el artista Ezio Oliva y tienen dos hijas juntas, pero ahora podría haberse agrandado la familia.

¿Karen Schwarz nuevamente embarazada?

Por medio de sus redes, la exreina de belleza comparte cada momento de su familia y realiza videos divertidos donde baila con sus hijas. Ahora, Karen Schwarz compartió una publicación que sorprendió a sus seguidores.

La madre de familia reveló una fotografía donde mostraba una prueba de embarazo positiva. A pesar de los deseos de sus fans, la exreina de belleza no estaría embarazada, sino que sacó algunos recuerdos que guardó de sus dos anteriores hijas Antonia y Cayetana.

"Hoy me di con esta linda sorpresa. Abrí un cajón que normalmente no uso y ahí estaban, mi prueba de embarazo, la pulserita que le pusieron a mi Caye cuando nació y el cordón umbilical de Anto (fue un regalo cuando rescaté la placenta y lo hicieron en forma de corazón) Cositas que me recuerdan el amor y el agradecimiento que tengo con Dios y con la vida de tenerlas", expresó.

Esta publicación agarró de sorpresa a muchos de sus seguidores, quienes en un primer momento se trataba de una reciente prueba de embarazo y que se convertiría en madre nuevamente, pero no fue así. Ya que la modelo se realizó una ligadura de trompas en el 2020.

Sobre la exreina de belleza

Karen Schwarz es una conductora de televisión, exreina de belleza y empresaria peruana. Tras un retiro temporal, regresó a la conducción en junio de 2025 con el programa "Tu Cumple Vale" en canal de TV, un formato de concursos basado en fechas de cumpleaños.

Es la CEO y fundadora de Valente por Karen Schwarz, una marca de ropa interior y fajas modeladoras diseñada para la comodidad femenina. Además, ha formado una gran familia al lado del cantante Ezio Oliva, con quien se casó en 2016 en una ceremonia privada. Actualmente, tienen dos hijas juntas de Antonia y Cayetana.

De esta manera, la exreina de belleza se encuentra feliz viviendo con su esposo Ezio Oliva y sus dos hijas. Aunque sorprendió a sus seguidores al compartir una prueba de embarazo suponiendo un nuevo hijo, no sería así y Karen Schwarz solo recordó algunos detalles que guardó sobre sus dos niñas.