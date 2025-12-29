Jorge Benavides se despide de "JB en ATV" tras cinco años: "Gracias por permitirnos estar en su trinchera"

Jorge Benavides cerró una importante etapa en su carrera. Después de cinco años consecutivos al aire, el creador de "JB en ATV" se despidió de las pantallas del canal con un emotivo mensaje que conmovió al público y a su elenco. El último programa del 2025 fue una mezcla de risas, recuerdos y palabras de gratitud.

Jorge Benavides se despide de ATV con emotivo mensaje

El popular comediante Jorge Benavides, creador del programa "JB en ATV", cerró una etapa importante en su carrera tras despedirse oficialmente del canal donde trabajó durante cinco años. En el último programa del 2025, el humorista dedicó sentidas palabras a su público, a su equipo y a los directivos que lo acompañaron durante este tiempo.

Con su elenco completo y visiblemente conmovido, Jorge Benavides se dirigió a los televidentes en el especial de fin de año. El actor, conocido por sus imitaciones y personajes cómicos, agradeció al canal y a los seguidores que lo acompañaron sábado tras sábado.

"Frente a nosotros tenemos un nuevo año, cuyas páginas en blanco intentaremos llenarlas con el mismo hermoso contenido que el año que pasó. Le pediremos a Dios que guíe e ilumine nuestro camino", dijo con emoción.

El público que seguía la transmisión notó la nostalgia en sus palabras. Benavides aprovechó ese momento para dar su adiós definitivo al canal que fue su casa durante media década.

"Muchas gracias a todos, a los directivos de este canal por permitirnos estar en su trinchera durante estos cinco hermosos años consecutivos", expresó el imitador, quien recibió aplausos de su elenco y del equipo técnico que estuvo detrás de cámaras.

El comediante también tuvo palabras para su público fiel, quienes lo convirtieron en uno de los líderes de sintonía todos los fines de semana. Y les hizo una firme promesa.

"En especial a ustedes, los televidentes, mil gracias por estar siempre del otro lado. Prometemos seguir esforzándonos para arrancarles una sonrisa que alimente sus corazones", agregó JB, dejando en claro que seguirá en televisión, aunque desde otra casa televisora.

Durante la emisión, varios integrantes del elenco se mostraron emocionados. Recordaron los mejores momentos del programa, que durante cinco años fue parte del entretenimiento familiar.

Nuevo inicio en Panamericana Televisión

Semanas atrás se confirmó que Jorge Benavides será parte de la nueva programación de Panamericana Televisión en 2026, canal en el que inició su carrera junto al recordado Augusto Ferrando. Su salida la realiza sin su hermano Alfredo Benavides, que se queda en ATV con su propio programa.

"Quiero dar un agradecimiento muy especial al señor Marcelo Cúneo de ATV, que es mi actual casa. Mi contrato termina a fin de año, pero él ha tenido la generosidad de darme permiso para estar aquí, en la preventa de Panamericana", contó durante la presentación del canal 5.

El humorista señaló que esta nueva etapa será un desafío profesional, pero también una oportunidad para seguir llevando alegría a los hogares peruanos. Aunque aún no se ha revelado el nombre ni la fecha de estreno del programa, Benavides adelantó que será una propuesta renovada.

"JB en ATV" se convirtió en uno de los programas más vistos de la televisión peruana. Sus sketches y personajes, como "El niño Arturito", "La Tía Gloria" o las imitaciones de políticos y artistas, marcaron un estilo único de humor. El cierre de este ciclo estuvo cargado de emoción, pero también de esperanza por lo que viene.

En conclusión, Jorge Benavides cierra un ciclo exitoso tras cinco años de "JB en ATV", consolidándose como una de las figuras más queridas y constantes de la comedia peruana. Su despedida marca el fin de una etapa, pero también el inicio de una nueva aventura televisiva en Panamericana, donde buscará seguir conectando con el público a través del humor que lo ha convertido en un referente del entretenimiento.