Desde Pavo hasta Merry: Reniec reveló los nombres más curiosos inspirados en la Navidad

En el marco de las fiestas de fin de año, el Reniec difundió un listado actualizado que evidencia la creatividad de los padres peruanos al elegir el nombre de sus hijos. La información oficial muestra que, junto a los clásicos nombres de tradición religiosa, conviven denominaciones inspiradas en la Navidad, sus símbolos y personajes, varias de ellas poco comunes dentro del sistema de identidad nacional.

Reniec revela los nombres navideños más llamativos registrados en el país

Entre los nombres más peculiares que figuran en los registros oficiales, destaca uno que no deja lugar a dudas sobre su inspiración: Merry Christmas. De acuerdo con la información difundida por el Reniec, un ciudadano peruano lleva legalmente esta denominación, considerada una de las más inusuales asociadas a la Navidad.

El listado también incluye otros casos que sorprenden por su relación directa con elementos típicos de las fiestas. Existen dos personas registradas con el nombre de Pavo y cuatro que responden a Navideña. Para la institución, estos ejemplos demuestran cómo los símbolos característicos de diciembre han trascendido lo decorativo para formar parte de la identidad personal.

La tendencia se mantiene con nombres como Christmas, que registra 11 ciudadanos, y Elfo, elegido por 13 personas. A estos se suman Guirnalda, con 16 inscritos, y Reno, que alcanza 67 registros. No obstante, el dato que más llamó la atención fue Duende, con 825 ciudadanos a nivel nacional, una cifra que refleja la marcada preferencia por personajes asociados al imaginario festivo.

Otros nombres que aparecen en el sistema del Reniec son Nacimiento, con 311 personas registradas, y Regalo, que identifica a 130 ciudadanos. La lista se amplía con Brindis, nombre que llevan 106 peruanos, y Holy, presente en 95 casos. También figuran denominaciones como Noela, con 79 registros, y Niño Jesús, que actualmente portan 75 personas en el país.

La vigencia de los nombres clásicos de tradición navideña

A pesar del auge de nombres poco convencionales, el Reniec confirma que la tradición religiosa mantiene un peso importante en el país. María encabeza la lista con 1 millón 205 mil 288 personas registradas, seguida por José, que suma 812 786 ciudadanos. En la misma línea, Jesús conserva una alta presencia con 435 326 inscritos, mientras que Ángeles alcanza 359 586 registros.

La entidad precisó que las variaciones ortográficas, especialmente en el uso de tildes, generan diferencias dentro de las estadísticas oficiales. Bajo esa precisión, se contabilizan 45 408 personas llamadas José, 43 222 registradas como Jesús y 27 242 con el nombre María. Otros nombres de raíz religiosa como Natividad y Belén conservan su vigencia con 38 352 y 15 335 registros, respectivamente.

El listado se completa con los nombres de los Reyes Magos y otros personajes bíblicos vinculados al relato navideño. Pastor figura con 35 240 ciudadanos inscritos, Baltazar alcanza los 34 901 registros y Gaspar suma 30 955. Melchor, por su parte, cuenta con 14 874 inscripciones, mientras que Noel cierra el grupo con 11 710 personas que llevan este nombre en su documento de identidad.

En conclusión, el listado del Reniec demuestra que la Navidad no solo se vive en diciembre, sino que queda plasmada de forma permanente en la identidad de miles de peruanos. Mientras algunos padres eligen nombres tradicionales ligados a la fe, otros apuestan por denominaciones creativas y originales.