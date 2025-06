Consulta con tu DNI si estás en EsSalud y conoce los requisitos para acceder al bono de S/820 en junio

El Seguro Social de Salud (EsSalud) reafirma su compromiso con las madres trabajadoras al ofrecer el bono por lactancia, un subsidio económico de S/820 que busca apoyar a las aseguradas regulares o agrarias tras el nacimiento de sus hijos. A continuación, te explicamos cómo puedes comprobar si estás asegurado y qué requisitos debes cumplir para recibir este subsidio.

Conoce cómo saber si estás asegurado en EsSalud

Para verificar tu afiliación a EsSalud, es necesario contar con tu DNI y acceder a la plataforma Ventanilla Integrada Virtual del Asegurado (Viva). Este servicio digital ofrece a los asegurados un acceso sencillo a información relevante, facilitando así la gestión de sus trámites. A continuación, te presentamos los pasos a seguir:

Ingresa a la plataforma Donde me Atiendo de EsSalud

Selecciona tu tipo de documento (DNI, PTP o CE)

Digita tu número de DNI

Coloca el Código Único de Identificación (CUI), el cual se encuentra al costado de número de tu DNI.

Coloca tu fecha de nacimiento.

Acepta la cláusula informativa sobre tratamiento de datos personales.

Haz clic en el botón de Consultar

¿Cuáles son los requisitos para acceder al bono de S/820?

Este beneficio económico está dirigido exclusivamente a las madres aseguradas que cumplan con dos condiciones esenciales. Primero, deben estar laborando activamente al momento del nacimiento del menor y tener al niño registrado en Reniec.

Segundo, es obligatorio haber realizado tres meses consecutivos o cuatro meses no consecutivos de aportes durante los seis meses previos al nacimiento del bebé. De no cumplirse alguno de estos criterios, el subsidio no podrá ser otorgado, por lo que se recomienda revisar con detenimiento la situación laboral y el historial de aportes antes de iniciar el trámite.

¿Cómo cobrar el bono de lactancia?

Una vez verificada la afiliación y cumplidos los requisitos, las madres pueden iniciar el proceso de solicitud del bono. Es importante tener en cuenta que el subsidio se entrega en un plazo máximo de 98 días, y puede extenderse hasta seis meses posteriores al nacimiento del niño. En caso de partos múltiples, se añade un periodo adicional de 30 días.

Para agilizar el cobro, se aconseja seguir cuidadosamente las indicaciones de EsSalud y contar con toda la documentación necesaria en regla. Los resultados de la solicitud pueden ser revisados directamente en la misma plataforma virtual, donde también se ofrecen detalles actualizados sobre el estado del trámite.

Cobra el bono en un plazo de 98 días.

El bono por lactancia es una ayuda concreta de EsSalud para las madres aseguradas, que contribuye a reducir el impacto económico tras el nacimiento de un hijo. Con las plataformas digitales implementadas, el acceso al subsidio se vuelve más accesible, siempre que se cumpla con los requisitos y se respete el plazo establecido para su tramitación.