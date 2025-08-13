Arequipa celebra su 485 aniversario con Papillón, Armonía 10 de Walther Lozada, Son del Duke y más

El departamento de Arequipa viene celebrando a lo grande su 485 aniversario de fundación, donde viene realizando muchas actividades. Es así como Radio Karibeña viene preparando un concierto de lujo que no te lo puedes perder para este jueves 14 de agosto con artistas de lujo.

¡Concierto por los 485 aniversario de Arequipa!

Arequipa se prepara para celebrar a lo grande su 485 aniversario que hará gozar al público con lo mejor de la cumbia peruana. Es así como este jueves 14 de agosto desde las 6 de la tarde en el Estadio Juan Velasco Alvarado en Hunter. Las entradas se encuentran a la venta en la página web de Vaope.com.

Entre los artistas más sonados del país que harán bailar a todos en esta gran celebración está Papillón ¡La del rico vacilón!. El reconocido grupo de cumbia cuenta con una delantera musical muy talentosa y el ingreso de nuevas voces. La agrupación viene preparándose para cantar sus mejores éxitos musicales que suenan por todo el Perú.

¡Más artistas invitados!

Armonía 10 de Walther Lozada también se hace presente en la celebración en Arequipa. Sus temas más sonados y pedidos por el público no faltarán este concierto que sin duda hará gozar a todos.

Entre los artistas más sonados en el último años está Son del Duke, quienes llegarán con toda su nueva delantera musical renovada. Interpretarán temas como "Mix Llorarás", "Mix Recuerdos", "Mix Collar de Lágrimas", "Un día de suerte", entre muchos más que cuentan con millones de reproducciones en YouTube.

Además, la agrupación de Caribeños de Guadalupe también confirmó su participación en este concierto de lujo. El grupo hará un show único en el escenario que hará bailar a todo el público presente hasta las últimas.

Finalmente, la querida artista Dina Paúcar también estará en el concierto por los 485 años de Arequipa. La cantante de música andina cuenta con una amplia trayectoria musical e interpretará sus éxitos más sonados. Así mismo, se anunció que este evento musical de gran magnitud contará con la animación de la icónica locutora radial Leysi Suárez.

Este jueves 14 de agosto se realizará un concierto por todo lo alto por el 485 aniversario de Arequipa en el Estadio Juan Velasco Alvarado ubicado en Hunter. Grandes artistas se han sumado a este evento musical que reúne a grandes artistas y agrupaciones de la cumbia peruana, que harán bailar al público de inicio a fin.