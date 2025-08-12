¡Cumbia de fiesta! Deyvis Orosco estará presente en los 28 años de Papillón: "Nos vemos"

El 'Bomboncito de la cumbia' está listo para poner a bailar a todos. Deyvis Orosco confirmó que será parte del concierto por el aniversario número 28 de Papillón, que se celebrará este sábado 24 de agosto en el Parque de la Exposición. El anuncio lo hizo en una visita inesperada al programa 'Ke Rica Mañana' de Radio Karibeña, donde compartió su entusiasmo.

Deyvis Orosco visitó 'Ke Rica Mañana'

Deyvis Orosco sorprendió a todos al aparecer de improviso en la cabina de 'Ke Rica Mañana' de Radio Karibeña. Él mismo contó que su llegada no estaba planeada. El cantante también dejó un mensaje que llegó a los oyentes.

"Disfruto cada cosa que hago... Creo que ese es el secreto del éxito... No verlo como trabajo, sino llevarlo con pasión. Todas las profesiones tienen su grado de responsabilidad, pero creo que en estos años he aprendido a entender que la vida más que planes son momentos. Entonces hay que disfrutar. Por ejemplo, el día de hoy no estaba planeada mi visita aquí. Terminé una reunión aquí", relató.

Incluso, la locutora Leysi Suárez confesó que lo que decía era cierto, y no se esperaba su grata visita. Sin embargo, le alegró que haya venido.

"No estaba, me he llegado de sorpresa", dijo Leysi Suaréz entre risas confesando que para ella, a veces las cosas inesperadas resultan muy bien.

Deyvi Orosco confirma que estará en el aniversario de Papillón

La visita se volvió aún más especial cuando empezaron a regalar entradas dobles para el aniversario de Papillón. Una oyente de Villa El Salvador fue una de las afortunadas en ganar.

"La gente de Villa El Salvador, ya sabe", dijo Deyvis emocionado. Leysi, por su parte, recordó: "Este 24 vamos a disfrutar el gran aniversario de Papillón".

Leysi Suárez le pasó la voz al encargado de dar los nombres de los ganadores para que "puedan acompañarnos en el aniversario de Papillón", anunció Leysi, animando a más oyentes a participar.

Un momento para recordar. Deyvis conversó con una ganadora, llamada Tania. La oyente confesó que le gustan las canciones de Deyvis y destacó "La Ladrona".

"Tania, linda, nos vemos el 24. Te acabo de dar una entrada doble, mi amor. Un beso enorme. ¿Y cómo se llama tu radio? La Karibeña, ¿sí?", preguntó Deyvis. La respuesta de Tania fue inmediata: "¡Si suena! Y suena bien".

Con esta confirmación, el aniversario de Papillón promete ser una verdadera fiesta de cumbia. No solo contará con la orquesta celebrando sus 28 años de trayectoria, sino también con la energía y el carisma de Deyvis Orosco, quien asegura que la noche estará llena de música, baile y momentos inolvidables.