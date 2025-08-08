RADIO KARIBEÑA EN VIVO
¡Se une a la fiesta! Linda Caba estará presente en el gran concierto por los 28 años de Papillón

En el programa de Habla Kausa, la cantante Linda Caba sorprendió al revelar que también estará presente en el concierto por el 28° aniversario de Papillón.

08/08/2025

La joven Linda Caba es una reconocida cantante de la selva que brilló como artista al formar parte de Explosión de Iquitos volviéndose viral. Ahora, se encuentra como solista y sorprendió al revelar que será una de las artistas invitadas al gran concierto de Papillón por sus 28 años. 

Linda Caba confirma su presencia en gran concierto

Hoy en el programa de 'Habla Kausa', Linda Caba llegó para contar al público más de sus nuevos temas musicales como solista. Lo que llamó la atención de sus seguidores es su confirmación al gran concierto de Papillón que se realizará el 24 de agosto en el Parque de la Exposición por sus 28 años de historia musical.

"Voy a estar cantando una canción con mis amigos de Papillón, feliz y contenta de poder compartir escenario con ellos por sus 28 años que van a cumplir. Va ser un gusto muy grande, un placer compartir con ellos, contenta con la invitación, ahí nos vemos", confirmó la cantante en vivo. 

La artista revela que actualmente viene residiendo en Lima para tener más facilidad para ir a los lugares donde la contratan. Además, que viene realizando nuevas grabaciones de sus producciones junto a sus músicos para seguir haciendo bailar al público.

También contó que su tema "Soy selva" es un homenaje a toda la amazonia que ama y decidió inspirarse en ello. Luego, decidió dedicar unas palabras a su antigua agrupación que la impulsó en su carrera musical mostrándose muy agradecida. 

"Ellos son muy exitosos, son una cuna de talentos porque todas las personas que logran pertenecer a Explosión se ganan un nombre y más conocidos en toda la selva. Siempre voy agradecerle, porque hemos trabajado muchísimos años, todo tiene un tiempo y merecemos lograr nuestras cosas, seguir adelante", señaló.

Los 28 años de Papillón

Papillón, una de las agrupaciones de cumbia más queridas del Perú, celebrará sus 28 años con un espectacular concierto en el Parque de la Exposición el próximo domingo 24 de agosto. Este evento promete ser una noche inolvidable, donde el público bailará al ritmo de sus grandes éxitos que han dejado huella en la historia musical del país.

Entre los artistas invitados están Armonía 10 de Walter Lozada y Deyvis Orosco oficialmente, pero hoy se confirmó la participación de la cantante Linda Caba en el escenario. Así mismo, la solista confirmó que cantará junto a Papillón por su 28° aniversario. 

