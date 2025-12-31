Premios Karibeña 2025: Papillón, Caribeños de Guadalupe, Son del Duke y más se coronaron ganadores

Antes de que acabe el 2025, Radio Karibeña ha premiado este año a los artistas que han resaltado con sus canciones y talentos. Tras contar las votaciones del público y oyentes de la radio, hoy se hizo la entrega de los premios a los ganadores reconociendo sus éxitos en este año.

Los ganadores a Premios Karibeña 2024

Hoy 31 de diciembre, Radio Karibeña preparó un programa especial para poder presentar las canciones más sonadas el año en este 2025. Además, se realizó la entrega de los premios a los ganadores de las diferentes categorías de los Premios Karibeña 2025.

Además de los premios en las diferentes categorías, se realizó un reconocimiento a la trayectoria para Dilbert Aguilar, que cuenta con más de 27 años haciendo bailar al público con sus éxitos. Así mismo, se reveló a quienes fueron los ganadores.

En la categoría 'La influencer del año', la ganadora fue Zully; en el 'Podcast del Año' el canal 'Todo Good' salió ganador. Durante el año también hubo algunas confrontaciones y en la categoría 'La Pelea del Año', las ganadoras fueron Leslie Shaw vs Marisol.

El cantante Christian Yaipén se llevó el Premio Karibeña del 'Más churro de la cumbia', la cantante Cielo Fernández fue elegida como 'La Más Churra de la Cumbia'. Además, Caribeños de Guadalupe ganó el premio a 'Agrupación de Hombres Más Churros'.

Por otro lado, Roger Nieves se coronó como el 'Mejor Animador del 2025'. En la categoría la 'Orquesta que alcanzó el disco 'La Más Sonada' 2025' se lo llevó Hermanos Yaipén, y el Grupo 5 de coronó como el 'Concierto del Año' con el evento 'Elmer Vive'.

Estrella Torres y Papillón fueron elegidos como a 'Mejor Colaboración del Año' con la canción "Me enamoré". La agrupación Caribeños de Guadalupe también ganó el premio a 'Mejor Jale del Año' con el cantante Héctor Boza.

Este año también se premio a 'La Chica Rap del Año' y quien se lo llevó fue Thamara Gómez. Otra vez vemos al cantante Héctor Boza de Caribeños de Guadalupe llevándose el premio a 'Voz Revelación Masculina del Año'. Mafer Portugal de Papillón se llevó el premio a 'Voz Revelación del Año'.

Hermanos Silva se llevaron el premio a 'Grupo Revelación' en este 2025. En la categoría 'La mejor solista' se lo llevó Brunella Torpoco, y Chechito se coronó en 'Mejor Solista'. Finalmente, Son del Duke se convirtió en el más votado a 'Mejor Agrupación del Año'.

De esta manera, se dio por terminada con los Premios Karibeña 2025 donde varios artistas y agrupaciones fueron reconocidos por sus éxitos en este año.