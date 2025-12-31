¡Pura celebración! Caribeños de Guadalupe arrasan en los Premios Karibeña 2025

Los Caribeños de Guadalupe conquistaron los Premios Karibeña 2025, llevándose varios reconocimientos que confirman su gran momento en la cumbia peruana. La agrupación no solo se llevó el título de "La agrupación de hombres más churros", sino que también fue premiada por el talento de sus integrantes.

Caribeños de Guadalupe brillan en los Premios Karibeña 2025

Los Caribeños de Guadalupe cerraron el año con broche de oro tras arrasar en los Premios Karibeña 2025, donde se llevaron varios reconocimientos que confirman su gran momento musical y su cariño con el público. La agrupación no solo fue elegida como "La agrupación de hombres más churros", sino que también brilló con premios individuales para sus integrantes.

La alegría se desbordó cuando los locutores de Radio Karibeña anunciaron que Caribeños de Guadalupe se llevaban el galardón como "La agrupación de hombres más churros". Minutos después, la orquesta ingresó a la cabina de la radio para celebrar junto a sus seguidores y agradecer el apoyo incondicional del público.

Pero las buenas noticias no terminaron ahí. El carismático Roger Nieves, una de las voces y animadores más queridos del grupo, fue reconocido como "El mejor animador del año", y sus palabras reflejaron pura emoción.

"Contento por este logro. Agradecer a los muchachos de Karibeña, a todos los que creen en los Caribeños, en esta persona. Un saludo para la gente que nos sigue... Imagínate cuántos años tengo acompañándolos. Contento con los nuevos muchachos, un aplauso también para ellos", expresó Roger con una sonrisa. "Muchas gracias por este logro y este triunfo", dijo emocionado.

Héctor Boza, doblemente premiado

La sorpresa continuó cuando se anunció que Héctor Boza, vocalista de los Caribeños, fue elegido como "El mejor jale del año". Su reacción fue tan espontánea como divertida. Preguntó sorprendido qué había ganado, generando risas en la cabina. La locutora Vali le explicó que acababa de ganar ese premio, y Héctor no tardó en agradecer a todos sus seguidores.

"Lo máximo, de verdad. Me siento muy feliz. Nunca en mi vida he ganado algo. Vayan a seguir reproduciendo 'Te burlaste de mí', la colaboración con Corazón Serrano. Me siento emocionado de haber ganado y de haber competido con grandes talentos. Muchísimas gracias por este reconocimiento", comentó lleno de alegría.

Minutos después, la emoción aumentó al anunciarse que también había sido elegido como "Voz revelación masculina". El artista expresó lo contento que estaba por el galardón.

"Esta vez no voy a llorar, esta vez voy a estar feliz. Gracias al público por haber votado por mí", dijo Héctor con una sonrisa que reflejaba pura felicidad.

Se viene el Cumbiaño Nuevo

Para cerrar con broche de oro, Roger Nieves aprovechó el momento para invitar al público a disfrutar del gran Cumbiaño Nuevo de Radio Karibeña. Este se celebrará en el Parque Mayta Cápac y contará con la participación de agrupaciones de gran renombre como Amaya Hermanos, Armonía 10 de Walther Lozada, Caribeños de Guadalupe, Papillón y Son del Duke.

"Los esperamos en el Parque Mayta Cápac para el Cumbiaño Nuevo. ¡Va a estar buenazo!", anunció entusiasmado.

En conclusión, con estos triunfos en los Premios Karibeña 2025, Caribeños de Guadalupe se consolidan como una de las agrupaciones más queridas del Perú. Su energía, carisma y talento los mantienen en lo más alto de la cumbia peruana, demostrando que siguen siendo pura fiesta, sabor y corazón.