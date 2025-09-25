¡EN TIEMPO RÉCORD! Caribeños de Guadalupe hace 'sold out' para su concierto por sus 54 años

Dentro de la cumbia peruana, Caribeños de Guadalupe han conquistado el corazón de miles de fanáticos con sus canciones volviéndose una de las agrupaciones más representativas del Perú. Están a pocos días de cumplir 54 años de historia musical y ya realizaron 'sold out' para el concierto.

¡'SOLD OUT' POR SUS 54 AÑOS!

El sábado 4 de octubre, Caribeños de Guadalupe "El sonido original que recorre el Perú y el mundo" viene preparando un concierto de lujo que se llevará a cabo en el Club Lawn Tennis en la Av. 28 de julio con Av. Salaverry en Jesús María. Sin duda, miles de fanáticos se harán presente para gozar de los mejores éxitos musicales que la delantera musical interpretará en el evento.

Lo que ha llamado la atención es que en tiempo récord, el grupo de cumbia ha logrado realizar un 'sold out' del concierto a 10 días del evento programado. Sin duda, es un momento especial para todos los fans que ya han separado su entrada para este concierto especial.

Caribeños de Guadalupe ha prometido un concierto de lujo con invitados muy especiales de la cumbia peruana que harán gozar al público de inicio a fin. Entre sus invitados revelados están Corazón Serrano, Son del Duke y muchos más que serán sorpresa para sus fanáticos.

Más sobre Caribeños de Guadalupe

En agosto de 1971, Don Santiago Aspericueta Reyes decide emprender con su propia orquesta en Guadalupe, La Libertad, Perú. Su sueño era crear su propia agrupación musical. Con gran manejo de la trompeta y guitarra, se une con otros talentos de su ciudad con el nombre de Ritmo Boys, que luego pasaría a llamarse Caribeños de Guadalupe.

Abarcaban todo tipo de géneros musicales como: cumbia, salsa, ritmos caribeños y rock. En 1974, el grupo priorizó la cumbia en sus presentaciones. Desde entonces, el grupo viene avanzando con mucha fuerza con varios éxitos musicales. A través de sus plataformas digitales han sumado millones de reproducciones en sus exitosos temas que se han convertido en un ícono de la cumbia.

De esta manera, Caribeños de Guadalupe vienen preparando un concierto de lujo por sus 54 aniversario con grandes sorpresas para el público. Cuenta con invitados muy especiales para celebrar a lo grande su historia musical y hasta el momento, han logrado en tiempo récord realizar un 'sold out' para el concierto que se realizará el sábado 4 de octubre en Jesús María.