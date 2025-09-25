Chechito confirma que sale con Angye Zapata desde hace un mes: "Nos estamos conociendo"

Hace unos días, Chechito fue captado con la bailarina Angye Zapata por las cámaras de 'Magaly Tv La Firme', dónde vieron que se dieron más de un beso. Después de ello, la joven afirmó que estarían conociéndose y ahora, el cantante lo confirma con un comunicado.
Chechito ya no está soltero
A través de sus redes sociales, Chechito decidió poner fin a las especulaciones sobre su vida personal con la joven Angye Zapata. Ante eso, el joven cantante de cumbia expresó que está conociendo a la bailarina desde hace un mes aproximadamente y que quiere evitar todo mal entendido que viene circulando en medios de TV.
"Hace un mes comencé a salir con Angye, nos estamos conociendo y comparto esta información para dejar en claro los tiempos de cada etapa de nuestras vidas y nuestras relaciones pasadas, evitando así malos entendidos", expresó.
Luego, comentó que nunca se ha involucrado en escándalos sobre su vida amorosa y prefiere seguir así. Por eso afirma que es la única vez que hablara sobre ello.
"Durante todo este tiempo me he dedicado a trabajar con disciplina y compromiso, manteniéndome al margen de escándalos relacionados con mi vida privada. Por ello, esta será mi única y última declaración al respecto", agregó.
Enfocado en su carrera musical
Así mismo, deja en claro que seguirá trabajando en su carrera musical como lo viene realizando en los dos últimos años con su propia orquesta musical, gracias al apoyo del público. Espera que nada de su vida privada afecte su música.
"No deseo que mi vida personal afecte el camino laboral que con tanto esfuerzo he construido junto a mi equipo. Seguiremos compartiendo música y muchos shows con todo el cariño y la pasión de siempre", expresó.
¿Qué dijo Angie Zapata?
En una entrevista, Angye Zapata afirmó que efectivamente conoce al cantante Chechito desde hace pocas semanas. Además, afirmó que nunca han tratado de ocultarse de la prensa y desde que se conocieron, han intentado ser transparente uno con el otro. Dejando así en claro que hay una intención de una relación amorosa formal.
De esta manera, Chechito también confirmó que efectivamente acaban de cumplir un año como salientes y por el momento, se vienen conociendo con mucha calma. Al parecer, el joven cantante de cumbia ha quedado flechado de la bailarina Angye Zapata y según informó, prefiere mantener su vida personal en privado y separado de su carrera musical.